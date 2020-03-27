泰國學生宿舍改首間臨時醫院　「14層308房」專收新冠輕症者

▲泰國改學生宿舍為首間臨時醫院。（圖／翻攝twitter／PR Thai Government）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，泰國單日新增111例新冠肺炎確診病例，累計1045例，4人死亡，為了紓解曼谷主要醫療機構的收治壓力，泰國多所教學醫院攜手改裝法政大學學生宿舍，成為第一間因為新冠肺炎而設置的臨時醫院，只收治輕症或沒有症狀的確診患者。

據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，該臨時醫院是由五所教學醫院攜手打造的，包括泰國法政大學附屬醫院（Thammasat University Hospital）、詩麗拉醫院（Siriraj）、朱拉隆功醫院（Chulalongkorn）、瓦吉拉醫院（Vajira）、拉瑪提博帝醫院（Ramathibodi），目的是在近日患者人數增加之後，緩解現有設施的擁擠狀況。

▲在東南亞國家中，泰國是新冠肺炎疫情第二嚴重的國家。（圖／路透）

法政大學校長Gasinee Witoonchart表示，這棟14層高的宿舍共有308個房間，每個房間裡面都已經裝有空調和浴室，也都有裝監視器，若病人有狀況，可隨時與醫護人員視訊聯繫。他還說，法政大學將負責招募醫療隊，將來可能會尋求其他教學大學的幫助。

法政大學副校長Parinya Thewanaruemitkul指出，由於醫院內未配備重症監護設備，因此僅接收已接受過一段時間治療，且身體狀況相對較好的輕症患者。

泰國單日新增111例新冠肺炎確診病例，累計1,045例，4人死亡，這個數字在東南亞國家中排名第二，僅次於馬來西亞。來西亞確診人數為2031例，包括23名死亡個案。