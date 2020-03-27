國際能源署示警！原油需求大幅下滑　油價期貨昨暴跌逾7%...今早微幅反彈1%

▲國際能源署示警需求大幅下滑，油價重挫。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情造成全球能源需求下降的情形持續令人擔憂，原油期貨價格下滑， 西德州原油期貨價格下跌 1.89 美元或 7.7% 以上，收每桶 22.6 美元。布蘭特原油期貨價格下跌 1.05 美元或 3.8% 以上，收每桶 26.34 美元，為 3 月 18 日以來最低收盤價。

國際能源署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）日前警告全球原油需求前景可怕，他認為市場未來幾年將感受到供應過剩的衝擊，再加上全球 30 億人處於封鎖狀態，石油需求可能下降多達每日 2000 萬桶 。

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市場研究公司IHS Markit表示，全球石油供需嚴重失衡，三個月後恐將無處儲存。高盛集團也警告需求的大幅萎縮，稱這種局面甚至是OPEC供應凍結或減產都無法修正的。

此外，美國能源部門撤回3月19日川普計畫購買7700萬桶戰略石油儲備計畫，因為川普政府未獲得國會同意這筆購買資金。

截至今早10點18分，西德州原油期貨價格上漲 0.32 美元或近 1.42%，收每桶 22.92 美元。布蘭特原油5月交割價上漲 0.20 美元或 0.76% ，收每桶 26.54 美元。