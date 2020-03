無視禁足令！21歲金髮妹炫耀「我才不會感染」　2天後中鏢咳到喉嚨流血

▲美國田納西州的21歲女子泰特(Ireland Tate)拍片宣稱自己不會感染新冠肺炎,最後卻確診了。(圖/翻攝當事人推特)

記者吳美依/綜合報導

美國田納西州的21歲女子泰特(Ireland Tate)拍攝影片表示,她沒有遵循禁足令,也沒有與他人保持6英尺(大約1.8公尺)的社交距離(Social Distancing),認為自己不會感染新冠肺炎,未料2天以後就確診。她表示,生病以後真的非常痛苦,甚至因為不斷咳嗽導致喉嚨流血,呼籲其他年輕人乖乖待在家中。

“21-year-old Tennessee woman who bragged on social media about not taking the outbreak seriously has been diagnosed with it... Ireland Tate joked about not following instructions to stay home and practice social distancing just days before she fell sick”https://t.co/O4iJQDIaow