無視禁足令！21歲金髮妹炫耀「我才不會感染」　2天後中鏢咳到喉嚨流血

▲美國田納西州的21歲女子泰特（Ireland Tate）拍片宣稱自己不會感染新冠肺炎，最後卻確診了。（圖／翻攝當事人推特）

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州的21歲女子泰特（Ireland Tate）拍攝影片表示，她沒有遵循禁足令，也沒有與他人保持6英尺（大約1.8公尺）的社交距離（Social Distancing），認為自己不會感染新冠肺炎，未料2天以後就確診。她表示，生病以後真的非常痛苦，甚至因為不斷咳嗽導致喉嚨流血，呼籲其他年輕人乖乖待在家中。

“21-year-old Tennessee woman who bragged on social media about not taking the outbreak seriously has been diagnosed with it... Ireland Tate joked about not following instructions to stay home and practice social distancing just days before she fell sick”https://t.co/O4iJQDIaow — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) March 27, 2020

WZTV電視台報導，來自田納西州納什維爾（Nashville）的泰特拍攝影片自曝，她沒有遵守禁足令，「我知道我們應該自我隔離，並且保持社交距離，這一切才能保證每個人的安全。好的，我知道了。但我不認為我會感染這個病毒。」

綜合《紐約時報》、《福斯新聞》，泰特2天以後確診新冠肺炎，現在正在父母家中自我隔離。她表示，生病以後「感覺像是有人一直坐在我的胸口，真的很難呼吸，我不斷咳嗽，咳到喉嚨都流血了。」

泰特坦承，曾與多達20名朋友無視集會限制，私下聚會與外出，可能是被其中一人傳染新冠肺炎。她如今告誡其他年輕人乖乖待在家裡，「雖然這可能不會影響你，但你可能會影響到別人的爺爺、奶奶、阿姨、叔叔或姊妹。」

田納西州截至25日累計224例，其中不乏年齡介於21歲至30歲的年輕人。州立新冠肺炎工作小組成員、梅哈里醫學院院長希爾德雷斯（James Hildreth）表示，大家應該把泰特的例子視為前車之鑑，「還是有人認為病毒只會影響老年人或擁有潛在疾病的人，但顯然不是如此。」



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