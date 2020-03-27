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紐澳良疫情爆發！嘉年華湧入100萬人↑狂歡…淪「病毒完美溫床」

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▲美國,紐澳良,狂歡節,嘉年華,Mardi Gras。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國紐澳良1月至2月舉辦的狂歡節嘉年華（Mardi Gras）吸引超過100萬人湧入慶祝。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國路易斯安那州的新冠肺炎病例數持續攀升，大多數病例集中在紐奧良市，當地已被視為下一個疫情爆發中心。公衛專家與醫師指出，紐澳良1月至2月舉辦的狂歡節嘉年華（Mardi Gras）吸引全球超過100萬人齊聚慶祝，成為病毒的「完美溫床」。

路易斯安那州病例數飆升，截至26日下午累計超過2300例，大多病例集中在紐奧良，83人染疫死亡，成為全國死亡病例數最多的州。州長愛德華茲（John Bel Edwards）於24日宣布重大災難宣告，「除了紐約州跟華盛頓州以外，我們的人均病例數（cases per capita）比其他州都還要多。」

▲美國,紐澳良,狂歡節,嘉年華,Mardi Gras。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國,紐澳良,狂歡節,嘉年華,Mardi Gras。（圖／達志影像／美聯社）

▲人們擠在一起慶祝嘉年華，遊行隊伍蔓延8公里。（圖／達志影像／美聯社）

根據NBC，許多公衛專家認為，1月初至2月底舉辦的狂歡節嘉年華是罪魁禍首。在這一場年度盛事中，全球大約140萬人湧入紐奧良，遊行隊伍往往蔓延5英里（大約8公里），雖然活動期間沒有發生任何病例，但路易斯安那州首宗確診發生3月9日，也就是嘉年華過後的13天。此外，紐奧良居民肥胖、高血壓與糖尿病的比例較高，如果感染新冠肺炎，更有可能成為高風險族群。

紐澳良杜蘭大學（Tulane University）全球社區衛生與行為科學部主任奧伯赫爾曼醫師（Dr. Richard Oberhelman）認為，嘉年華的人群替病毒提供了「完美溫床」，「大家真的全擠在一起，尤其市中心一些大遊行的隊伍，有很多密切接觸和傳染的機會……在狂歡節時，人們不會想到保持社會距離或洗手。」

杜蘭醫學中心的肺科醫師丹森（Dr. Joshua Denson）根據他所醫治的病例表示，「考慮到時間點，我認為這是在嘉年華期間發生的，有些人把它（病毒）帶到這裡，然後慢慢開始傳播。」他估計，使用呼吸器的患者中，有一半的人可能病逝，但這個數字已翻倍成長，「紐奧良需要幫助，否則下周可能會成為一場災難。」
 

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