義大利病逝人數狂飆「專家追2019年神秘3個月」　要求開棺挖屍研究！

▲新冠肺炎在義大利蔓延迅速，導致死亡率上升。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利疫情在歐洲幾乎算是半失控狀態，截至27日確診人數達到80589人、死亡8215人。米蘭大學研究顯示，洛迪（Lodi）與米蘭的病例近期高出許多，而這些反常的數據或許能追溯到2019年10月～12月，因此有專家提出「挖屍檢驗」，希望可以找出是否當時因為流感死亡的人，其實就是新冠肺炎的初期患者。

根據英國《每日郵報》報導，義大利新冠肺炎疫情僅次於美國、中國，為歐洲最嚴重的國家，其中最嚴重疫情倫巴底區中的兩城市洛迪、米蘭，至今篩檢為陽性的比例仍相當高。米蘭大學（University of Milan）的流行病學家德卡里（Adriano Decarli）表示，早在2019年最後三個月中，就有數百名因為「肺炎」、出現流感症狀的患者被送往醫院，其中部分患者甚至不久後死亡。

▲義大利醫療體系面臨嚴峻挑戰。

德卡里表示，目前正在審理這些過去的病例與其他臨床細節，包括後來在居家隔離死亡的人，希望可以了解2019年底時是否就已經有新冠肺炎傳播至義大利。此外，德卡里也強調，在研究的過程中，不排出要求當局同意將那些初期的病逝者開棺驗屍，或挖出有可疑症狀的死者遺體。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）教授杭特（Paul Hunter）則認為，1月份之前歐洲出現新冠病毒的機率非常小，且當時也沒想到要儲存病毒樣本。2月21日義大利出現首例感染病例，且爆發、擴散速度驚人，米蘭薩科醫院（Sacco hospital）生物醫學、臨床科學系教授加利（Massimo Galli）也認為，新冠病毒應該是一月下旬出現，並在二月開始爆發。