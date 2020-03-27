觀光業員工薪資補助加倍　台灣大車隊董座：盼計程車司機也納入

▲台灣大車隊七度攜手董氏基金舉辦戒菸公益活動，董事長林村田也向政府喊話，希望政府能將計程車司機納入觀光紓困補助名單內。（圖／台灣大車隊提供）

記者林淑慧／台北報導

行政院昨（26）日宣佈加碼觀光旅宿業薪資補助方案，台灣大車隊董事長林村田表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重擊國內旅運市場，推估計程車路邊攔車業績年減至少五成，衝擊全台9.2萬名司機的生計，期盼政府也能比照觀光從業人員予以薪資補助。

新冠肺炎疫情升溫，台灣加強入出境管制，重擊觀光旅遊產業鏈，旅行社、飯店民宿業全面受影響，行政院今天拍板對觀光旅宿業的艱困企業薪資補助方案，決定加碼一倍，若企業維持員工8成薪，將補助員工每月薪資4成、上限新台幣2萬元，實施3個月，約有14萬名員工適用。

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台灣大車隊董事長林村田表示，在新冠肺炎疫情衝擊下，消費者減少外出活動，推估計程車業路邊攔車、企業用車業務也將減少，台灣大車隊旗下約有2.2萬名司機，全台計程車產業上看2.2萬名司機，多為個體戶營運，亟需政府照顧生計，希望政府能將計程車司機納入觀光紓困補助名單內。

針對防疫作為，林村田指出，台灣大車隊設有防疫專案小組，早在一月即設定防疫標準作業流程，並要求旗下2.2萬名司機於出車時全面配戴口罩，同時每日配發消毒水供司機使用，並要求司機定期全面清潔車內，空班時也要打開車窗通風，保護自身與乘客安全。

另外，台灣大車隊也受台南市政府經發局之邀，媒合商圈業者與計程車隊異業合作，推出「抗疫餐點」外送服務，希望催出宅經濟商機，亦可望增加出車機會，挹注大車隊營運。