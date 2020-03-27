雲朗攜手老爺、凱撒聯合員工旅遊　祭上億元通用券共渡「疫」關

▲三大飯店集團雲朗、老爺與凱撒首度異業結盟，發行上億元的「CLR聯合通用券」帶動跨品牌員工旅遊自救。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光產業成為重災區，三大飯店集團雲朗、老爺與凱撒首度異業結盟自救，將以原有的員工旅遊基金，由業主擴大加碼共同發行上億元的「CLR聯合通用券」，旗下上萬名員工每人平均可得1萬元，可望帶動數億元的國內旅遊衍生商機。

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，不論對觀光旅遊、製造業、全球供應鏈等不同產業，都帶來衝擊，國內三大飯店集團老爺酒店集團、雲朗觀光集團與凱撒飯店連鎖集團，在最困難的時期，激發出員工旅遊異業結盟，堪稱國內觀光產業界之首例。

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雲品國際董事長盛治仁表示，三大集團將以企業原有的員工旅遊基金，再由業主擴大加碼共同發行「CLR聯合通用券」，總計發行超過億元的聯合通用券，旗下飯店與關係企業員工可於全台30家飯店住宿使用，直接刺激國內內需經濟，要將安全和消費都留在台灣。

老爺酒店集團執行長沈方正指出，三方在聯合聲明中表達了「把消費留在台灣」的核心價值，除了表現品牌內同仁由下到上的團結，更展現了產業間的同心協力，推估能帶動數億元的國內旅遊衍生商機，用實質力量與消費一起力挺台灣觀光。

凱撒飯店連鎖副總裁皮金營也表示，台灣防疫成功使國人能更安心在國內旅遊及消費，凱撒飯店連鎖在全台灣佈局飯店據點，擁有3600間房間，透過不同的飯店風格定位訴求不同的消費族群，這次攜手雲朗、老爺聯手出擊，可望帶動內需挹注營運。