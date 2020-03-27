殯葬大亨吃「泰山」！澳門黑幫變大老闆　拉攏詹家砸6億搶經營權

▲朱國榮聯合泰山當權派以外的詹家成員，讓泰山再爆經營權之爭。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

食品大廠泰山再爆經營權之爭！近年來龍邦大量買進泰山，以持股25.94％成為第一大股東，週三（25日）又公告，預計再砸6億元買進3.1萬張泰山股票，若全部買足，未來持股將超過30％。本刊調查，龍邦大量買股就是為了要取得經營權，為此，龍邦幕後老闆、國寶集團總裁朱國榮，還拉攏當權派以外的詹家成員，並提案全面改選董監事。

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週三（25日）龍邦一則公告引發各界注意，因為該公司董事會決議，預計再砸6億元買進3.1萬張泰山股票，事實上，過去一年來龍邦已多次買進泰山，截至目前為止，持股約25.94％，若加上未來預計買進的股票，持股比例將達到32.23％，也讓經營權之爭的問題浮上檯面。

本刊調查，龍邦大量買進泰山正是為了取得經營權，為此龍邦幕後老闆、國寶集團總裁朱國榮還拉攏當權派以外的詹家成員，包括前董事長詹岳霖、前副董事長詹晉嘉，目標取得過半數股權。

據了解，目前詹岳霖一派約有10％股權，以詹晉嘉為首的一派持有5％，加計龍邦手上已有的持股以及未來欲買進的股權，三方勢力約有47％股權，知情人士透露：「未來龍邦也不排除找持股超過10％的保力達合作！」就是要取得50％以上，藉此拿下控制權。

除了在市場買股、找盟友，龍邦近期也以泰山股東身分提案，希望解任董事伸揚投資法人代表詹逸宏（現任泰山董事長）之董事暨董事長職務；此外，隨著泰山股東結構已大幅改變，龍邦也提案全面改選董監事。面對市場派出招，公司派要如何應對、後續會如何發展，外界都在等著看。

龍邦幕後老闆、國寶集團總裁朱國榮一直以來相當低調，一路從澳門黑幫變成大老闆，旗下事業版圖擴及營建、餐飲、休閒等領域，傳奇的背景還曾經被當成劇本翻拍成電影。

朱國榮原名朱子昭，1953年出生於中國廣州，少年時曾加入共產黨的「少年先鋒隊」，18歲到香港，後來因為涉及一起澳門銀行的搶劫案，成了港人口中的「大圈仔」（黑幫），港片《省港旗兵》就是以他的故事做為劇本，曾經轟動一時。

當時朱國榮犯案逃往馬來西亞，再持假護照來到台灣，從此在台落地生根，後因走私槍械及洗錢遭判刑，出獄後改名並開始做珠寶鑽石生意，2000年轉做不良資產買賣，業界人士看朱國榮：「他厲害的地方，就是在沒人敢碰的法拍市場撿便宜，然後用槓桿創造好幾倍的報酬。」

朱國榮賺了錢後四處投資，旗下事業橫跨房地產、殯葬業、休閒旅遊以及保險業等領域，包括國寶人壽、北海福座、水立方時尚館、西湖渡假村等，就連《新新聞》雜誌都能看到他的身影，外界估算，其身價高達百億元。

但朱國榮近年來官司纏身，日前被報導涉炒作龍邦、台壽保及松崗等多檔上市櫃股票，官司尚未定讞，集團卻仍四處加碼進軍股市，並砸重金買下高爾夫球場，金管會多次接獲檢舉，懷疑其炒股資金來源，是利用集團及相關人所持有的股票，不斷向銀行質押借款。

如今朱國榮為了吃下食品大廠泰山，還拉攏泰山當權派以外的詹家成員，並提案全面改選董監事，低調的他又將受到市場注目。



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