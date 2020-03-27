日本確診數2天連環爆！留學生揭「暗黑原因」：不用壓新聞了

▲日本民眾排隊購買口罩。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎全球肆虐，日本東京都連續2日創下單日最高確診人數！對此，有留日學生直言，是因為東京奧運宣佈延期1年，所以政府不演了。另外，PTT上也掀起網友熱議，紛紛感嘆「實在太黑暗了」、「各種官僚拖延戰術，不要以為老百姓看不出來」。

日本24日宣佈東京奧運延後至2021舉行，而當天新增病例達71人，25日則新增96例確診、創下單日新高！東京都內25日一下暴增40多例確診，26日則新增47例確診，連續2日創下單日最高確診人數。此外，在賽事宣佈延期後，日本不僅公佈大量確診案例，並頒布相關防疫措施。

▼ 日本首相安倍晉三宣佈東京奧運延後至2021舉行。（圖／路透）

一名留日學生在臉書《爆怨公社》指出，距離他上次發文已過1個月，上次發文時東北淪陷，如今過了一個月，他的居住地岩手周圍包括宮城、秋田與青森都出現疫情，隨著奧運延期後，東京每天疫情都創紀錄，「因為已經不需要壓新聞了。」

▲日本新冠肺炎疫情嚴重。

另外也有網友在在PTT發文「日本要開始瘋狂防疫了嗎？」，提到如今奧運限制器已經解除，日本也公佈了大量的確診病例，東京都知事緊急召開記者會，宣佈這個週末外出自肅，可能要開始停班停課封城了，「日本終於要開始認真防疫了嗎？」

該貼文引發熱烈討論，網友們紛紛表示，「真的是....有夠慢」、「該說終於能做事了」、「不演了 開牌！！」、「代表前面根本是在......」、「不演了喔，要追上來了」、「台灣的境外移入案例卻很少日本回來的」、「希望日本醒醒 不管驗出來怎樣都要驗啊」、「趁還沒爆炸前拜託積極點」。