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美光大手筆撥10億元支援疫情　捐30萬個防護口罩及廠區

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▲▼ 美光總裁Sanjay Meherotra。（圖／業者提供）

▲美光總裁Sanjay Meherotra。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

記憶體大廠美光（Micron）宣布將提撥3500萬美元（約新台幣10.68億元），對受新冠病毒（COVID-19）疫情不同程度影響的對象提供援助，包括員工、中小企業、醫療機構、學校機構等。

員工方面，美光將發放一次性的新冠病毒補助金給員工，所有年薪低於10萬美元的美國團隊成員都將收到1,000美元的補助款，其他在美光業務所在國家工作、符合補助資格的員工也將獲得適當比例的補助；這項計畫將擴及美光全球68%的員工。美光更將為面臨財務困境的員工設立一項員工支援基金，該基金將根據每位團隊成員的需求，提供最高達5000 美元的救濟金。

請繼續往下閱讀...

美光總裁暨執行長Sanjay Mehrotra表示，隨著新冠病毒疫情顯著蔓延，美光加速提供資金、資源與支援給深受這場健康危機影響的人們。

針對學校機構，美光基金會設立1000 萬美元救濟金，將用於支援如食物銀行和學校營養午餐計畫、健康設施和線上學習資源等一系列慈善機構與計畫。

此外，美光對所有透過Micron Gives慈善計畫指定的新冠病毒（COVID-19）捐款實施2:1公司配捐，使該慈善計畫的捐贈規模和影響力翻倍。為依據計畫向社會提供更多資源，美光將提供多達30萬個防護口罩給當地醫療機構，並在醫院不勝負荷時，提供美光廠區作為額外醫療場地。

美光基金會執行董事Dee Mooney表示，美光基金會已啟動全球夥伴網路，確保所有投入的資源都能快速且有效地被利用。

同時，美光也正加快對超過500家小型企業廠商的付款速度，以緩解全球許多企業所面臨的短期現金困境，目前已在中國、義大利與美國推行捐款計畫以及企業配捐。

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