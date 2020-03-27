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紐約醫護垃圾袋當防護衣穿　「護理師哥確診亡」妹淚讚：他是英雄

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紐約市醫護垃圾袋當防護衣，48歲護理師確診亡。（圖／翻攝自Facebook／The Mount Sinai Hospital）

▲護理師凱利感染新冠肺炎死亡。（圖／翻攝自Facebook／The Mount Sinai Hospital）

記者黃翊婷／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）重災區紐約州，單日爆增100例死亡，甚至傳出醫療裝備短缺，醫護人員乾脆把垃圾袋當成防護服穿。紐約西奈山醫院西區分院48歲的護理師凱利，在10天前確診不治，他的妹妹難過地在臉書寫下「我哥哥是英雄」，並PO出多張家人的合照悼念，「我知道他已經去了天堂，而我也知道，未來的某一天我們會再次相見。」

48歲的凱利（Kious Jordan Kelly）在本月17日因為感染新冠肺炎不治身亡，他所屬的西奈山醫院西區分院也隨即發表聲明表示，對於失去這樣一位有熱忱的護理人員感到相當難過，院方很重視醫護人員以及患者的健康安全，疫情爆發以來已經盡可能採取所有保護措施，希望能幫助大家度過困境。

不過，該醫院先前曾有3名護理師跳出來爆料，聲稱院內的醫療防護裝備嚴重不足，導致他們得用垃圾袋自製防護衣，口罩、護目鏡等用品同樣不夠，有時甚至得重複使用口罩，穿梭在確診患者與一般病患之間，不僅增加患者染病的機率，醫護人員也暴露在風險之中。

雖然凱利的同事將死亡歸咎於院方，但人死不能復生，家屬只能忍痛振作，努力確保其他家人的健康無虞。凱利的妹妹謝倫（Marya Sherron）近日在臉書PO出多張哥哥的照片，難過地稱呼他是「英雄」，「你是這世界上最好的人，也是我最好的哥哥，一直都是我的榜樣，我多麼想讓全世界了解你的事情，但這又是如此痛苦的一件事。我保證會盡自己所能照顧好爸爸和媽媽，願你能被我們的主所愛。」

▲美國紐澤西的聖約瑟夫老年療養院（St. Joseph` s Senior Nursing Home）爆發新冠肺炎疫情，94名居民強制轉移。（圖／達志影像／美聯社）

▼▲美國累計確診病例數突破8.2萬，超過中國成為全球疫情最嚴重的國家。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國,新冠肺炎,紐約,防護衣,口罩,醫院。（圖／達志影像／美聯社）

謝倫26日再度PO文表示，哥哥離世之前因為呼吸困難，非常痛苦，雖然理性上知道人已經病逝，但至今仍無法接受這個事實，「我知道他已經去了天堂，而我也知道，未來的某一天我們會再次相見」；她也不忘隔空呼籲有關單位，現階段確診、死亡病例數不斷增長，那些數字可能是某些人的叔叔、兒子、兄弟姊妹或者朋友，「他們的死亡本來是可以避免的」，希望政府能更重視醫護人員的安全，提供更完善的保護。

而面對外界傳聞醫療裝備短缺一事，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）曾向媒體表示，未來2至3週將是紐約州的疫情最高峰，到時可能需要超過14萬張病床、4萬加護病房床位，州政府已加購7000台人工呼吸器，聯邦政府提供的4000台也正在運送途中，紐約州有足夠的防護裝備，希望民眾和醫護人員不要過度恐慌，間接否認醫療用具不足的消息。

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