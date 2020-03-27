義右派「大砲參議員」轟中國隱匿疫情：犯下危害全人類的重罪

▲義大利「聯盟黨」領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）曾任副總理。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎疫情重災區的義大利接受中國政府的「疫情外交」，在政壇引發反彈聲浪。民調領先的右派「聯盟黨」（Lega）領袖，26日在參議院質詢時痛批中國政府涉嫌隱匿疫情，已經犯下危害全人類的重罪。

義大利不少網友接收中國「仁不異遠，義不辭難」的物資馳援後，紛紛表示對中國的好感，認為歐盟不救近火，人家卻老遠提著水桶來幫忙，網路頓時一陣「義中友好」的聲音。不過日前義國議員也已經釐清，這些物資事實上都是義國政府買來的，並非中國政府單方發起的善意之舉。

《中央社》指出，曾任義大利副總理的薩爾維尼（Matteo Salvini）更是氣得跳腳，前一晚在臉書大唱陰謀論調，質疑病毒來自中國實驗室，並附上2015年義大利國營電視台Rai 3的專題報導。影片描述中國實驗室正在研發一種類似SARS的危險冠狀病毒，以蝙蝠身上取得的病毒進行基因改造，可能對人類造成重大危害。

薩爾維尼26日在參議院質詢時也表示，義國到全歐的疫情如此嚴重，除了後續應對外，也應該回溯源頭，「到底是誰隱匿疫情」？他直指若中國政府早就知道疫情出現，卻故意隱匿數周，這已經犯下為還全人類的重罪。

中國政府自1月到3月，角色突然從受疫情重創的國家，變成到處以「救世主」姿態現身的「資優生」，令薩爾維尼難以接受。他說疫情當前，任何援助義大利都接受，但同時不能忘記追究，中國是感染源頭，而疫情開始後是否過了3周才通報WHO。

薩爾維尼的質疑鏗鏘有力，不過他對中國的製毒陰謀論從年初流傳至今，早已被科學家闢謠；新型冠狀病毒並無任何人造痕跡，且種種線索都顯示是自然界演變而成的。