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美國確診超越中國！8萬2135例成全球最多　紐約單日激增100死

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記者黃翊婷／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例數26日激增1萬3788例，累計確診8萬2135例，超越中國的8萬1285例，成為全球確診人數最多的國家。其中，紐約州的疫情更是持續惡化當中，光是一天就增加100死，總確診病例數突破3.7萬例。

▲美國,紐約州,警察,口罩。（圖／路透）

▲紐約州警察戴口罩執勤。（圖／路透，下同）

根據最新資料統計，目前新冠肺炎疫情最嚴重的國家為美國，累計確診8萬2135例、死亡1174例、治癒619例；其次為中國確診8萬1285例、死亡3287例、治癒7萬4055例；接著是歐洲疫情重災區義大利，確診8萬539例、死亡8165例、治癒1萬361例。

根據《中央社》報導，美國紐約州的確診病例占全美過半，死亡人數更是將近4成，光是一天就增加100例死亡，累計確診3萬7258例、死亡385例，仍是全美疫情狀況最嚴峻的地區。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,N95,口罩,美國。（圖／路透）

▲古莫強調醫療裝備都很充足，否認近幾日爆出醫護人員用垃圾袋代替手術衣等負面消息。

由於染病住院治療的人數一下子暴增40％，醫療系統是否崩潰，受到各界關注。紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，新冠肺炎患者仰賴人工呼吸器的時程約11至21天，其他呼吸道疾病患者只需要3到4天，而紐約州的死亡率增加，其中一部份的原因就是高齡患者與較衰弱的患者長時間依賴人工呼吸器，導致引發併發症死亡。

古莫預測，未來2至3週將是紐約州的疫情最高峰，到時可能需要超過14萬張病床、4萬加護病房床位，不過，州政府已加購7000台人工呼吸器，聯邦政府提供的4000台也正在運送途中，紐約州有足夠的防護裝備，希望民眾和醫護人員不要過度恐慌。

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全球確診破50萬！英國首見單日逾百死　「小提琴女神」中鏢
美國確診超越中國！82135例成全球最多　紐約單日激增百死
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