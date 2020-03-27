譚德塞拖很久才認「嚴重」！　日本副首相：有人說WHO應改稱CHO

▲日本副首相兼財務大臣麻生太郎（右）。（圖／達志影像／美聯社）



本報訊

新冠肺炎疫情持續延燒，有人在網路請願平台發起連署，要求世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞辭職。日本副首相麻生太郎26日表示，有人說WHO應改稱為CHO（中國衛生組織）。

根據中央社報導，日本副首相兼財務大臣麻生26日在參議院財政金融委員會，被在野黨參議員質詢有關譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情問題。

目前有人在全球最大網路請願平台發起連署，要求譚德塞辭去WHO秘書長一職，因為他對於中國政府報告的疫情資訊，包括死者及確診人數等都是照單全收。

麻生答詢時說：「所以有很多人說，應該把WHO（世界衛生組織）改稱為CHO（中國衛生組織）。」

今年1月23日譚德塞不願宣布在中國爆發的冠狀病毒疫情為國際關注公共衛生緊急事件，引起全球許多人不滿。要求譚德塞辭職的網路請願平台從1月31日發起至今，已獲逾50萬人連署。

麻生指出，譚德塞如果一開始就說疫情很嚴重的話，世界各國就能更早做好應對措施。網路上要求譚德塞辭職的人有30萬人或50萬人，幾乎都是不滿譚德塞沒處理好。