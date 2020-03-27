G20線上峰會！　各國領導人「隔空視訊」誓言：全力挽救生命、經濟

▼G20線上峰會，圖為俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



本報訊

歐洲聯盟2位領導人26日在20國集團（G20）線上峰會後呼籲集團成員相互協助，採取空前行動，透過大規模和協調一致的全球行動，挽救生命並避免進一步的經濟危機。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）持續在歐洲擴散，數以億計歐盟民眾深陷全國封城禁令，歐洲合計超過1萬人喪命；身為20國集團輪值主席國的沙烏地阿拉伯國王沙爾曼今天主持視訊會議，敦促G20領袖採取「有效協調」的行動，對抗由疫情引發的全球危機。

歐盟今天在G20會後發出歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）與范德賴恩（Ursula von der Leyen）的聯合聲明，表示在歐洲處於全球疫情危機中心下，2位主席感謝G20領導人對歐盟及其會員國的聲援。

聯合聲明指出，2位主席強調，史無前例的事件需要採取史無前例的行動，透過大規模和協調一致的全球行動，挽救生命並避免進一步的經濟危機。

▲G20線上峰會，圖為南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）



歐盟感謝沙國致力全球協調，呼籲G20相互協助，遣返滯留在國外的希望回國的公民；並歡迎G20要求世界衛生組織（WHO）與有關機構密切合作，迅速提出一項關於全球大流行疾病防範和應對的全球倡議。

此外，歐盟領導人們堅持，G20應動員所有可用的手段，以緩解經濟衰退，歐盟將會致力提高製造和提供必要的防護和醫療設備的能力，並保持貿易流動和供應鏈暢通。

沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman）則表示，20國集團必須發出強烈信號，儘快恢復商品和服務的正常流通，重建對全球經濟的信心。

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