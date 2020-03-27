被批評超在意！「他們背後有目的」　譚德塞怨：台灣發動網軍攻擊

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／Facebook／世界衛生組織）



記者董美琪／綜合報導

全球疫情擴散，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）因此被不少國家質疑「通知太晚」，甚至網路上已發起連署下台活動，目前已經超過50萬人連署，朝100萬人邁進。不過有媒體爆料，譚德塞竟對此砲轟台灣發動網軍攻擊。

譚德塞常使用推特發文，也有持續更新擁有105萬粉絲的臉書粉專。根據《上報》報導，今年2月，美方曾私下告訴我國外交官員，指稱譚德塞認為網路許多批評他的言論，都是來自台灣發動，還認為台灣想參與WHO「背後有政治目的」。

不過抨擊譚德塞的國家不少，如美國也多次怒轟譚德塞太附和中國，甚至川普才宣布打算透過提名衛生及公共服務部（HHS）助理部長賈諾（Brett Giroir），出任WHO執委會的執行委員一事，都被認為可能要插手WHO，藉以制衡中國勢力。

其實台灣此次防疫聲量已被全球重視，雖然還在努力加入WHO，但早已被多國政治官員及媒體報導公開讚揚肯定。

而譚德塞輕忽疫情對全球的影響，讓各國無法及早預防，也因此被加拿大網友伊普(Osuka Yip)在請願網站Change.org發起連署，要求WHO秘書長譚德塞下台，已經超過50萬人請願，目前連署人數仍持續朝100萬人目標增加。

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