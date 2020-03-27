　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不斷更新／義大利確診病例「突破8萬」　印度宣布全球斷航

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國紐澤西的聖約瑟夫老年療養院（St. Joseph` s Senior Nursing Home）爆發新冠肺炎疫情，94名居民強制轉移。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利新冠肺炎肺炎確診病例突破8萬，即將超越中國。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

義大利是受到新冠肺炎衝擊的重災區，在台灣時間27日凌晨，確診病例達到80,539例，死亡病例8165例，即將超越中國81,299例，成為全球確診病例最多的國家，排名第三的美國確診案例也達到75,261例，依照確診病例上升的趨勢也即將超越中國。

另一方面，印度總理莫迪（Narendra Modi）24日宣布，從25日午夜起「鎖國21天」，禁令期間全國13億人都不能任意外出之後，印度民航局（DGCA）宣布，由於新冠肺炎疫情日益嚴重且已進入「鎖國」狀態，停飛所有進出印度的國際航班至4月14日下午6點30分（格林威治時間），國際貨運則不受規定影響。

【01：23】

義大利確診病例達到80,539例，正式突破8萬例確診大關，與確診病例第一的中國相差不到1000例的差距。

【01：15】

衣索比亞為了防止群聚感染，總統薩赫勒·沃克·澤德（Sahle-Work Zewde）宣布，釋放4000名監獄中的罪犯。

【00：27】

印度民航局（DGCA）宣布，停飛所有進出印度的國際航班至4月14日下午6點30分（格林威治時間），國際貨運則不受規定影響。


 

 
 

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
快訊／中國封境了！宣布暫停常規簽證入境
快訊／BBC更正「英情侶抱怨檢疫所」報導　加入台灣外交部回應
快訊／日職淪陷！「阪神強投」藤浪晉太郎確診　失去嗅覺
下面癢炸！男受不了衝診所　一脫褲子…醫師超興奮：這隻好可愛
4/1起發燒客「禁搭雙鐵、大眾運輸工具」　也不能進郵局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／加拿大研議「美軍跨境部署」可行性　全美7州進入災難狀態

AV明星群呼籲疫情期間大家要乖乖　自爆忙著DIY！

不斷更新／義大利確診病例「突破8萬」　印度宣布全球斷航

快訊／印度宣布：停飛「全部國際航班」　解禁時間曝光

快訊／菲律賓深夜地震　芮氏規模6.1淺層地震

疫情期間如何進行安全性行為？「傳教士體位」母湯哦！

美國單周「328萬人」申請失業補助　創歷史新高紀錄

川普怒轟WHO大打親中牌　耿爽：支持世衛繼續發揮作用

快訊／教宗方濟各住所神父確診！　教宗篩檢結果出爐

不斷更新／波士頓3間醫院101名員工確診　邁阿密實施宵禁

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

《青春有你2》主題曲舞台公布 C位劉雨昕穿褲裝...帥炸！！

被問逆時中亡？柯、侯互推麥　大笑：我們都擁護中央政府

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

不斷更新／加拿大研議「美軍跨境部署」可行性　全美7州進入災難狀態

AV明星群呼籲疫情期間大家要乖乖　自爆忙著DIY！

不斷更新／義大利確診病例「突破8萬」　印度宣布全球斷航

快訊／印度宣布：停飛「全部國際航班」　解禁時間曝光

快訊／菲律賓深夜地震　芮氏規模6.1淺層地震

疫情期間如何進行安全性行為？「傳教士體位」母湯哦！

美國單周「328萬人」申請失業補助　創歷史新高紀錄

川普怒轟WHO大打親中牌　耿爽：支持世衛繼續發揮作用

快訊／教宗方濟各住所神父確診！　教宗篩檢結果出爐

不斷更新／波士頓3間醫院101名員工確診　邁阿密實施宵禁

不斷更新／加拿大研議「美軍跨境部署」可行性　全美7州進入災難狀態

AV明星群呼籲疫情期間大家要乖乖　自爆忙著DIY！

新竹肉粽伯「拒戴口罩」嗆管理員！菜市場遭4人圍毆

男子爆數萬元債務被「強押上車」　警方淡水民宅救人...逮3嫌

不斷更新／義大利確診病例「突破8萬」　印度宣布全球斷航

韓女星「疫情期間還出遊」遭指責卻反嗆「正義魔人」？　還原真相失望喊：惡評太殘酷

3外國人來台轉機悲劇！進不來→回不去→禁轉機　慘卡桃園機場…恐困到4/7

帶出場後「半夜被趕走」　男子氣炸報警：我嫖妓！　下場糗了

美路克空軍基地爆3人確診　台灣多位F-16飛行員受訓中

李㼈17歲女兒高顏值曝光！　小饅頭長大海選出道「全家老爸最後一個知道」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

國際熱門新聞

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

即／印度宣布：停飛全部國際航班

捷克：中國快篩劑錯誤率80%是假新聞

疫情期間性行為　傳教士體位母湯

「媒體誇大啦！」巴西總統籲結束居家隔離

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

即／菲律賓深夜地震　芮氏規模6.1

更／川普批准紐澤西進入「災難狀態」

快訊／教宗方濟各住所神父確診！

美國單周「328萬人」申請失業補助

川普批WHO親中　耿爽：支持世衛

4小孩遠距教學在家搶電腦　媽媽大崩潰

蛇蠍女「割喉放血」男友　擁屍睡2天才報警

BBC揭美大學生返台檢疫經驗：警察來了

更多熱門

相關新聞

曬出遊照挨轟卻反嗆「正義魔人」？女星還原真相

曬出遊照挨轟卻反嗆「正義魔人」？女星還原真相

新冠肺炎肆虐全球，其中南韓確診人數突破9千人，當地疫情雖獲控制，但政府與民眾依然繃緊神經，積極遵守「社交疏離」。然而知名女主播朴芝潤卻在日前帶著老公和小孩出遊，把照片分享到IG上，立刻就被網友批評，不久後她又在PO文嗆網友「正義魔人（불편러）」，經過一天的輿論發酵，網友不滿逐漸擴大，她也出面解釋了。

3外國人來台轉機　慘困桃園機場

3外國人來台轉機　慘困桃園機場

英情侶抱怨隔離所！宅神開譙「當乞丐還挑」

英情侶抱怨隔離所！宅神開譙「當乞丐還挑」

即／印度宣布：停飛全部國際航班

即／印度宣布：停飛全部國際航班

即／菲律賓深夜地震　芮氏規模6.1

即／菲律賓深夜地震　芮氏規模6.1

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情日本疫情北美要聞日韓要聞東南亞要聞紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

BBC更正「英情侶抱怨檢疫所」報導

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

抓到義大利「0號病人」！陳時中：為時已晚

22歲女警染疫…發病前一直在工作！

男衝診所狂喊下面爆癢　醫抓到陰蝨

「果凍牌口罩」10產線威炸　網：比本業還賺

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

威秀影城確定販售「梅花座」

新冠病毒攻擊睪丸！武漢醫院回應

辛龍消失3天首度發文了！

金鍾國讚台式牛排：比美國還好吃

英情侶投訴BBC掀網友群攻　英國在台辦事處回應了

劉真入夢「就像以前一樣」20年閨蜜楊麗菁哭癱靈堂

電影看一半被偷親　結果交往了

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面