加油再等等！專家預估下周九五無鉛油價跌破20元

▲國際油價走勢近期波動劇烈，專家預估下周油價可望連五降。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例持續增加，沙俄兩國削價增產，專家預估下周國內油價可望再度調降，預估汽、柴油每公升零售價調降0.7元，九五無鉛汽油可望跌破20元大關，想加油的民眾不妨再等等，才能替自己省點荷包。

依據中油目前油價估算，調整後的油價分別為92無鉛汽油每公升18.3元、95無鉛汽油每公升19.8元、98無鉛汽油每公升21.8元、超級柴油每公升15.4元。

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沙俄兩國削價增產，引發原油價格重挫，紐約市場西德州中級原油的期貨價格下跌1.89美元，至每桶22.60美元。倫敦市場北海布倫特原油的期貨價格下挫3.8%，至每桶26.34美元。

油價專家表示，油市因為沙烏阿拉伯與俄羅斯等重要產油國掀起價格戰而面臨壓力，加上新冠肺炎疫情延燒，衝擊原油市場需求引發憂心，本周油價走勢仍是易跌難漲。

依據專家估算，累算至3月25日之7D3B週均價為25.33美元，較上週28.01下跌2.68美元。新臺幣兌美元匯率30.349較上週30.311貶值0.038元。預估下週汽、柴油零售價格每公升約各調降0.7元，實際調整金額請於週日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。