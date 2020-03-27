銀行建議調降不動產貸款備抵呆帳提存比率　銀行局三理由駁回

▲ 金管會認為有必要維持銀行不動產貸款備抵呆帳提存比率維持1.5％。（圖／記者曾俊豪攝）

記者李瑞瑾／台北報導

為了厚實銀行承做不動產貸款的風險承擔能力，因應景氣反轉時可以承受損失，金管會規定銀行不動產貸款備抵呆帳提存比率至少應達1.5％。在央行19日宣布降息後，有銀行業者希望金管會放寬規定，但銀行局副局長莊琇媛駁回這項提議，直言「其實是沒有什麼相關聯」。

莊琇媛表示，當初檢視銀行相關指標，發現不動產貸款集中度非常高，因此督促銀行監控風險，規定提列備抵呆帳1.5%，在此前提下，集中度控管回歸銀行自己管理，已經給銀行比較大的資產配置環境了，為因應景氣反轉可能產生的損失，提列備抵呆帳1.5%、強化風險承擔能力還是有必要。

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另外，國際各大銀行放款覆蓋率（備抵呆帳占總放款比率）都是以2%為管理目標，我國放款覆蓋率只有1.39%，遠不及國際銀行監理標準。金管會的監理期待也希望達到2%，如果又把不動產備抵呆帳提存比率放寬，到時候會離目標更遠，因此目前還是會維持1.5%。

目前本國銀行自109年1月止，存提逾期放款比率是0.23%（也就是銀行每放款100元，只有0.23元逾期），備抵呆帳在逾期放款的覆蓋率則是596.73%（也就是每100元逾期放款中，銀行提列的呆帳準備有596.73元）。

以大陸於102年開始實施的「強化貸款損失準備監管」標準為例，規定要從放款覆蓋率基本標準2.5%，以及逾放備抵呆帳覆蓋率基本標準150%這兩項標準當中，取較高者為銀行貸款損失準備監管標準，也是用較嚴格標準。

對於銀行業者認為利率降到1%，卻要提出1.5%作為呆帳準備，等於「做一筆賠一筆」，莊琇媛並不認同，她強調，備抵提存是希望厚植損失承擔能力，不是從獲利概念來看。影響房貸成本的因素很多，包含不動產授信提存比例、銀行本身資金成本，以及客戶不一定只跟一家銀行做房貸等，都是風險，以承擔風險能力而言，還有資本額風險權數問題，都是整體考量，因此不能單獨用利率下降，認為提列1.5%成本很高為由。