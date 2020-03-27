疫情期間如何進行安全性行為？「傳教士體位」母湯哦！

▲伴侣彼此之間臉的距離，至少要有1.5公尺。（圖／翻攝自俄國性工作者論壇）

國際中心／綜合報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，拉大了人與人之間的距離。靠著「親密接觸」討生活的性工作者，生計更是嚴重受影響，卻仍不得不冒著風險繼續營生，讓她(他)們暴露在被感染的風險之中。

俄羅斯一個倡導性工作者權益的團體，最近在社群上分享了一些資訊，教導大家在疫情期間如何進行安全性行為。這些資訊性工作者合用，你用也OK。

這個「性工作者論壇」(The Sex Workers’ Forum)是俄羅斯衛生部轄下「預防及控制愛滋協調委員會」的合件對象。該論壇在在臉書上PO了多幅「安全性姿勢」的圖片。貼文中寫道：「今天的小叮嚀：仙女(對性工作者的委婉稱呼)的臉跟服務對象的臉之間的距離，至少要有1.5公尺。」 觀看圖片發現：傳統上大家最愛用的「傳教士體位」(男下女下面對面)，是「母湯」(不行)的哦！

賣淫在俄羅斯是違法的。組織賣淫集團的人(例如皮條客)一旦被逮，最高可判5年。相對的，對性工作的處罰就比較輕，最重罰款25美元(約750元新台幣)。 在過去的24小時以來，俄羅斯新冠肺炎確診病例新增57例，確診總數累計達495例，其中一半發生在首都莫斯科。

上周，一名79歲婦人不治去世，是該國首例、也是該國迄今為止唯一跟與冠狀病毒相關的死亡病例。自從去年12月下旬在中國大陸爆發第一例新冠病毒疫情以來，該病毒已傳播到190個國家和地區。根據世界衛生組織的資料，截至周一(23日)，它已感染了33萬多人，奪走了14,600多條生命。