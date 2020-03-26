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行政院加碼補助觀光業　雄獅、六福董座齊按讚：「擋住失業潮」

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▲行政院今（26）日宣佈加碼觀光旅宿業薪資補助方案，雄獅旅遊董事長王文傑表示，感謝政府重視產業聲音。（圖／雄獅旅遊提供）

▲行政院今（26）日宣佈加碼觀光旅宿業薪資補助方案，雄獅旅遊董事長王文傑表示，感謝政府重視產業聲音。（圖／雄獅旅遊提供）

記者林淑慧／台北報導

行政院今（26）日宣佈加碼觀光旅宿業薪資補助方案，雄獅旅遊董事長王文傑、六福旅遊董事長莊豐如均表示，感謝政府重視產業聲音，快速指示調整產業紓困政策，挽救疫情衝擊下的海嘯第一排，薪資補助倍增可望擋住失業潮。

新冠肺炎疫情升溫，台灣加強入出境管制，重擊觀光旅遊產業鏈，旅行社、飯店民宿業全面受影響，行政院今天拍板對觀光旅宿業的艱困企業薪資補助方案，決定加碼一倍，若企業維持員工8成薪，將補助員工每月薪資4成、上限新台幣2萬元，實施3個月，約有14萬名員工適用。

請繼續往下閱讀...

雄獅旅遊董事長王文傑表示：「感謝府院體察觀光產業遭逢經營困境，持續指示相關部會調整產業紓困政策，精準、快速、有效、直接，特別是交通部與勞動部立即運作應變，保障勞工權益，避免整體經濟出現連鎖崩潰效應，出手救世（台灣）救市（產業）！」

▲行政院今（26）日宣佈加碼觀光旅宿業薪資補助方案，六福旅遊董事長莊豐如表示，非常感謝政府看到企業界的努力。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院今（26）日宣佈加碼觀光旅宿業薪資補助方案，六福旅遊董事長莊豐如表示，非常感謝政府看到企業界的努力。（圖／記者黃克翔攝）

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，面對如此大的挑戰，企業主第一個反應都是想辦法讓員工們維持原來的生活，並且在現有的營運條件下，仍持續提供客戶高品質的服務，運用各種方案堅持下去。

莊豐如說，隨著疫情延續，非常感謝政府看到企業界的努力，並且展現快狠準的魄力，快速超前部屬、出狠招加碼補助、準確理解產業危機與痛點；台灣人抗疫已成全球人表率，相信整體台灣經濟在政府及業者共同努力下，將會快速恢復元氣，再次驚豔全球。

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