金融圈積極導入機器人　8業者領先提供自動化投顧服務

▲ 目前有8家業者利用AI科技提供自動化投顧服務。（圖／取自pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

近期金融圈也跟上了科技趨勢，利用大數據資料庫分析投資人需求，進而給予投資人資產管理上的建議，金管會指出，從事自動化投顧服務不須額外立案申請，只要有投顧執照即可，而目前共有8間業者提供該服務。

金管會指出，目前從事自動化投顧服務，只要經營證券投資顧問業務、有投顧執照即可，不須另外立案做申請許可。機器人投資理財顧問服務統計至109年2月共有8家，包含復華投信、野村投信、群益投信、富蘭克林投顧、鉅亨投顧、中租投顧、王道銀行、兆豐銀行，資產規模共6.7億元，其中以王道銀行規模最大，其他業者都差不多。

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金管會表示，主要是看從事的業務範疇是不是針對個別有價證券顧問服務。依照證券投資顧問定義，投顧必須是接受客戶投顧契約，提供個股投資建議且收費，有一定要件，不符合投顧定義就不能取得投顧執照，因此也不會被納入自動化投顧服務業者。

不少銀行業者也在近期推出AI理財服務，金管會指出，若銀行有做AI理財相關業務，也有規定他們不能碰觸到投顧相關法規的範疇。而至於王道銀行、兆豐銀行，則是銀行自身有兼營投顧，並已經取得投顧營業執照許可。