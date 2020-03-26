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快訊／美國300萬人失業！道瓊開盤「暴漲500點」

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▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲道瓊開盤大漲500點。（圖／路透社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國26日晚間公布請領失業補助金的人數，原超過預期的200萬人，人數來到328.3萬，相當於美國就業人口2%。對此，美股開盤暴漲500點或2.35%，航空股走高，達美航空漲3.8%、美國航空集團漲4.1%、聯合大陸航空漲4%。

道瓊工業指數開盤飆漲500點或2.35％，報21652.87點大關；標普500指數漲39.24點或1.59%，報2514.8點；那斯達克指數漲107.621點或1.46%，報7490.440點。

請繼續往下閱讀...

受到疫情影響，實體經濟快速惡化，美國不少中小企業、店面關閉，進而導致失業率飆升，即使美國提出不少策略，仍無法搶救經濟的惡化。

▲▼Jerome Powell。（圖／路透社）

▲美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）認為未來經濟反彈良好。（圖／路透社）

美國經濟諮商局研究顯示，接下來幾周，預估會有2300萬人失業，佔美國總人口數的15%。美聯儲官員不拉德指出，失業率可能會飆漲到30%，比經濟大蕭條還要高。

另外，聯準會 (Fed) 主席鮑爾26日接受《NBC》採訪，坦承新冠肺炎確實為美國的經濟帶來龐大的壓力，但他們降息注入數兆美元，預期可帶動市場的流動性，未來經濟反彈的情況會相對良好。

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