捷克：檢測方法用錯了　中國快篩試劑錯誤率80%是假新聞

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情擴散全球，捷克此前斥資新台幣近1700萬向中國購入15萬份新冠病毒快篩試劑，不過之後卻被當地媒體爆出快篩錯誤率竟高達80%。對此，捷克衛生官員出面澄清，雖然會有錯誤，但沒那麼高，只有20%至30%。另一方面，捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）也指出，錯誤率之所以很高，是因為檢測方法不對。

綜合媒體報導，捷克衛生部官員（Pavla Svrčinová）表示，21日測試這批2019年新冠病毒快篩試劑，結果發現錯誤率約80%，檢測結果呈現假陽性或假陰性反應。她又補充，他們將受檢樣本再進行傳統檢測，以證實快篩試劑的錯誤率。

對此，捷克內政部長哈瑪謝克（Jan Hamacek）指出，錯誤率之所以很高，是因為檢測方法不對，這批快篩試劑主要用在疾病已經持續一段期間、或結束14天隔離檢疫期的人。

另外，捷克衛生部副部長普米拉（Roman Prymula）也提到，他們知道這批快篩有錯誤率，但並非衛生專家所說的80%，僅有20%至30%，加上檢測也不是最後的結果，使用方法也要在症狀出現5到6天後才進行檢測。普米拉強調，快篩試劑無法檢驗體內存在病毒的患者，呈現陰性代表體內無抗體，同時意味著受檢者尚未感染或沒檢測到病毒。

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