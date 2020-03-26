青年安心成家購屋貸款最低利率不到1%　約30萬人受惠

▲房地產。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

公股銀配合政策，大降房貸利率、青年安成家貸款也跟進，以央行降息後，最低利率僅剩1.19%，再搭配公股銀的優惠利率半年，更可降到0.94%，對於年輕首購族更是一大福音。

財政部統計，目前辦理青年安心成家貸款，八大公股銀（台銀、土銀、一銀、彰銀、華銀、兆豐銀、合庫與台企銀）累計辦理戶數達29.1萬戶，金額為1兆1764億元。

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而財政部的青年安心成家貸款，主要分機動利率型和固定利率；其中機動利率又分為一段式、二段式，未來利率會如何調整。

一，一段式機動利率式央行降息前為1.68%，央行降息後就變成了1.43%；再享受公股銀優惠1碼，利率只剩下1.18%。財政部表示，一段式利率占新增清安貸款中比種最高，達到57.5%。

二，二段式的機動利率，前2年的利率在央行降息後前兩年只剩下1.19%，如果再享受公股的優惠利率，就僅剩0.94%，不到1%。第3年降息後才1.49%，享受優惠之後為1.24%。

三，固定利率則較為複雜，只要在3月25日撥貸央行調息後的利率第一年為1.62%，公股優惠利率為1.47%、第二年則是1.72%，優惠利率1.47%，第三年後則機動利率1.49%，優惠後為1.24%。但是3月25日後撥貸，前兩年央行調息後的固定利率分別為1.37%、1.47%，優惠後1.12%、1.22%，第三年一樣利率為1.49%，優惠後為1.24%。

不過青年安心成家自2010推動以來，已經推動將近十年，協助近30萬戶，預計到今年底到期，是否落日還是因為疫情的關係，有機會再延期。

財政部表示，青年安心成家是否延期為9月、10月檢討，到時候疫情有可能已經獲得控制，會再視供需的情況再決定是否落日。