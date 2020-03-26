避免股東會群聚感染　金管會提四方針防疫

▲ 金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

股東會旺季即將到來，不少民眾憂心股東會大型群聚會成為防疫破口，金管會證期局指出，目前已請發行公司與股務機構盡力推廣電子投票，並且建議在開會當天要保持環境通風、降低工作人員數量；而不少股民出席股東會是為了領取紀念品，證期局表示，其實也可以用其他方式贈送，不一定要讓股東到現場。

證期局表示，根據集保統計106~108年股東會參與人數來看，少於100人的家數佔95%；單以108年度來看，參與人數100人以下佔96.26%、100人以上佔3.74%（有73家上市櫃與興櫃公司），200人以上則是只有9、10家。

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證期局指出，這次因為疫情也發布過股東會防疫指引，目前盡量還是請發行公司、股務機構一起推廣電子投票；並建議在股東會當天降低工作人員人數，而且要保持室內環境通風良好。

另依據過往經驗，不少股東出席股東會是要領取紀念品，證期局也請發行公司研議有沒有其他更簡便方式，讓股東不一定要去現場也能領。

證期局表示，目前並未接到有企業反應無法召開股東會，依照登記狀況已全數完成，且有部分公司已經開完股東會，人數只有20~30人，執行順利沒有困難。

另外，依照現行規定，公司未於6月開股東會會進行處罰，證期局表示，金管會主委顧立雄也曾提出，若實務上無法召開，情節上可以作審酌，不一定會做懲處。證期局也認為，發行公司對股東行使權益都很重視，不會因為這樣就不去開股東會。