普生自有品牌《oh care歐克威爾》　防疫推動「一擦兩噴」保護運動

▲ 《oh care 歐克威爾》抗菌防護系列。（圖／普生提供）



記者姚惠茹／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，普生（4117）今（26）日宣布旗下自有品牌《oh care歐克威爾》，推出「一擦兩噴天然保護屏障運動」，以P113+抗菌胜肽藥成份研發而成的抗菌噴霧、抗菌護手霜、口腔噴霧劑等三款產品共同抗菌防疫。

普生表示，旗下自有品牌《oh care歐克威爾》以all care for the family為品牌理念，致力於提供安全性、抗菌效果佳、不產生抗藥性的居家溫和清潔選擇，全系列產品皆採用高親膚性、天然溫和的P113+抗菌胜肽藥成份製成，通過台灣SGS檢測，完全不含重金屬及有害微生物。

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▲ 《oh care 歐克威爾》抗菌防護系列。（圖／普生提供）

普生總經理林孟德表示，新冠肺炎疫情帶動民眾防疫概念提高，連帶抗菌系列產品熱賣，自疫情爆發後，抗菌系列產品單就今年第一季業績相較2019全年度，成長逾6倍之多，而普生自有品牌《oh care歐克威爾》使用取自人體的P113+抗菌胜肽，擁有專利與實證資料佐證，獲得消費者青睞。

林孟德說明，防疫最重要的就是養成勤洗手的習慣，還要避免雙手接觸眼、口、鼻，因此《oh care歐克威爾》推出抗菌護手霜、抗菌噴霧、口腔噴霧劑，同時保護消費者的雙手滋潤抗菌，避免弄髒的雙手再汙染到口鼻，再維持口腔天然好菌，提升口腔健康與身體防禦力，達到全面性的防疫。