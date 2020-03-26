盛弘去年EPS 1.91元　毛利率創歷年新高

▲盛弘旗下躍獅智慧藥局配合政府防疫配銷口罩。（圖／躍獅提供）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）今（26）日公告2019年合併營收31.2億元，年增2.18％；稅後淨利1.95億元，年增33.73％；每股稅後盈餘（EPS）為1.91元，創近3年最佳表現，主要是本業四大項目穩定成長，加上轉投資事業的效益逐步顯現。

盛弘表示，近年布局大健康生態圈的架構成型，並致力於集團內部營運優化，全年平均毛利率21％，較去年同期增加4個百分點，創下歷年新高紀錄，目前雖因新冠肺炎疫情影響全球，但民眾更加重視養生保健，預計預防保健及醫藥需求將會增加，帶動全年營運成長樂觀可期。

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盛弘指出，公司本業及轉投資事業發展平順，近2年來藉由合併及戰略合作，去年第2季透過旗下精準健康公司收購哈佛健診、第3季再宣布與優盛醫學(4121)簽署戰略合作協定，打造大健康產業平台，今年將著重於整合與簡化全通路的作業模式，加強數位轉型，以提高獲利能力。

盛弘說明，新冠肺炎疫情延燒全球，盛弘全力配合政府協助防疫，旗下92家躍獅連鎖藥局配銷口罩，而轉投資的不織布大廠敏成(4431)也配合徵用，24小時不停機生產醫療用口罩內最重要的核心原料「熔噴技術不織布」，3月起產能已提高為每日5噸，成為服務最多口罩廠的上游濾材製造商。