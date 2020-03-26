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加拿大紓困救濟！因疫情失業者每月領4.3萬　持續4個月

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▲▼加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）。（圖／路透）

▲加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情迅速擴散全球，隨著各國陸續祭出防疫政策後，加拿大聯邦政府25日也推出緊急紓困計畫，總理杜魯道（Justin Trudeau）指出，未來4個月會向因新冠肺炎而失業的人士，每月提供2000加元（約新台幣4.3萬元）的補助。

綜合媒體報導，加拿大政府18日曾宣布了820億加元的援助計劃，加拿大總理特魯多指出，該計劃已超過加拿大GDP的3%。不過，加拿大財政部長莫諾（Bill Morneau）現在將援助計劃總金額提高到1070億加元，並表示他們必須要保護加拿大人的健康和經濟。

杜魯道25日宣布，今後4個月所有因新冠肺炎而失去工作的人，都可以獲得每月2000加元的「加拿大緊急救援補助金（The Canada Emergency Response Benefit，簡稱CERB）」。他補充道，無論你是全職工作，合同公、自雇經營者、生病需要隔離、照顧病患的人都能領取這項補助。

杜魯道指出，線上申請網站會盡快啟動，所有申請人將在10天內收到款項。他透露，加拿大上週以來，已有近100萬人申請失業救濟。據悉，CERB系統將從4月6日正式啟動，每4週發放一次，可申領時間段為3月15日至10月3日。

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