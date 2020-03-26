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使用牌照稅4月開徵　疫情影響者有5大紓困方案可用

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▲▼使用牌照稅,開徵。（圖／記者吳靜君攝）

▲使用牌照稅開徵。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（26）日舉行使用牌照稅開徵記者會，財政部表示，今年要繳稅的車輛有766萬輛，較去年增加29萬輛、年增率3.93%；查定稅額有640億元，增加14億元、年增率2.17%。2020年使用牌照稅4月1日開徵，繳納期限到4月30日。

台南市政府財政稅務局長陳柏誠表示，政府收稅但不是「死要錢」，民眾益受疫情影響無法如期申報，或者無力如期繳稅有五大紓困方案可以運用。

請繼續往下閱讀...

一，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，交通部補貼遊覽車客運業、小客車租賃業使用牌照稅50%，以本次開徵為利，全國受惠車輛數有15萬輛，其中1.5萬輛是遊覽車、13.9萬輛是租賃小客車，總補貼金額為2.62億元。

二，非補助對象的車主，因為隔離、檢疫與治療無法如期繳稅，就可以事後申請展延到6月1日，但如果6月1日仍在治療中者，則只要在康復後的20天內申報就可以了。

三，如果因為疫情影響，導致財務受到衝擊，無法在期限內繳稅，像是導遊、領隊等，就可以申請延期繳稅或者分期繳。

四，延期繳稅是一次性的延後。

五，如果選擇分期繳，雖然最長可以達3年，但是每期都要按時繳稅，如果有一期未繳，那就後面就無法再分期，而是要一次繳清。

使用牌照稅對民眾來說，並非昂貴大約幾千元到幾萬元。陳柏誠表示，所以納稅義務人要考慮清楚要選擇那一種紓困方式對自己最有利。

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