政策給力　離岸風電產業趨勢向上

文／理周教育學苑．張真卿

蔡政府上台後，為了推動「無核家園」政策，推廣綠色能源，針對太陽能和風力發電提出多項補助方案，其中離岸風力發電產業鏈是最大的商機。台灣海峽多數地區平均水深低於五十公尺，台灣海峽風場具狹管效應，風速強勁，風向穩定。台灣海峽冬天以東北季風(較強)為主，夏天則為西南季風(較弱)，全年有風，具適合設立風場的天然條件。近年政府大力推動，促使國際頂尖的風場業者來台開發並進行技術移轉。政府的目標是希望推動離岸風力發電產業發展，建構產業供應鏈，進一步搶攻亞太市場。

引導風電供應鏈國產化

在政策上設定台北港、台中港和興達港為離岸風電產業園區，帶動廠商投資，形成產業聚落。政府推動國際風電設備廠商來台，促使風力機製造、水下基礎及海事工程船舶製造等國內外業者建立合作關係，形成產業供應鏈。

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依據經濟部的規劃，台灣離岸風電目標為二○二五年達5.7GW，占台灣總發電量七％，經濟部希望在政策上引導風電供應鏈國產化，讓更多台灣廠商參與，增加國內就業機會提升台灣GDP。二○二○年開始，國產零組件出貨將大幅增加，之後逐年提高至二○二二年。台灣廠商若能夠承接國外訂單，讓風力發電應用成為常態商品，將是這些廠商長期的成長動能。

風電產業分為風電製造、風電服務和風電發電等三大次產業，二○二○年首先啟動風電製造，其中又以水下基礎工程最先受惠，預期到二○二五年離岸風電的基座與塔架相關零件商機約有一千億元以上。

世紀鋼(9958)資本額二○．九四億，為台股上市的鋼構廠，主要營運業務為房地產、廠房與公共工程。世紀鋼看好風電產業，成立子公司世紀風電，目前持股六二．四九％，公司業務為執行離岸風電相關工程、水下基礎製造的技術及設計、專案管理和離岸水下基礎製程規畫。未來成長動能來自於離岸風電計畫，提供海上風機的基座與塔架相關零件。因應離案風電製程及供貨，廠內正進行產線調整，自製傳統鋼構產值將逐年減少，另增加協力廠商供給量，以滿足傳統鋼構基本供給量。

公司取得台北港南碼頭風電專區，現已取得土地(162,700m²)預計組裝區(57,800m²)、規劃儲存用地(180,000m²)、短租儲存區(95,200m²)。台北港第一期廠房於二○一九年九月完工，今年一月開始量產。第二期廠房二○一九年十月交地，將於今年六至八月完工，九月開始投產。

風電事業挹注獲利

目前已經確定合作的專案有三個：沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金(CIP)和達德能源集團。與沃旭能源公司簽署大彰化東南及西南風場計畫，取得的八十一支Pin Pile(PP)，今年年底前完工。CIP合作案，四月開始出貨，預期二○二○年認列營收四十三億元。和達德能源集團簽約，取得桃園麗威風場，預計350MW約八十七支，一百億元案量。

二○二○年世紀鋼風電事業開始挹注獲利，獲利進入成長期，引起法人長期關注。近期國際疫情嚴重，影響電子業的供應鏈和銷售預期，台股也因此下跌，出現系統性風險。台灣離岸風電產業，是國家既定的政策，預算已經編列，不會因為國際景氣衰退或是金融市場變化而改變，是趨勢明確向上的產業。

世紀鋼傳統鋼構業務接單滿載，風電則是學習曲線的提升。二○一九年營收二四．○二億元，YoY+45.19%，EPS三．五元。元富投顧預估二○二○年進入風電認列高峰，預期營收五十六億元，YoY+144%，EPS五．○四元。推估二○二一年營收一一六億元，EPS八元。在籌碼方面，法人持股增加，融資減少，近期一千張大戶持股持續增加，籌碼相對安定，投資人可以注意。如想每周知道更多大盤及產業資訊，請google搜尋「產業見真章」或https://www.youtube.com/moneyedu2008，觀看並訂閱追蹤唷!

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