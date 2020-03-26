勞資雙方都喊口罩不夠用　勞動部：會向指揮中心提出

▲勞動部本周邀請勞資雙方就紓困計畫進行座談會。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（26）日邀請工商團體座談，會後，勞動部表示，目前彙整了勞資雙方針對防疫所提的相關意見，其中最主要的就是防疫用品如口罩等配額不夠，希望勞動部幫忙對中央政府提出。

勞動部表示，會舉辦這個座談會主要為目前各部會皆提出不少防疫相關紓困措施，因此要聽看看勞資雙方對於政府目前的配套是否還有需要檢討的地方，順便向勞資雙方代表說明紓困措施該如何進行。

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勞動部表示，目前勞資雙方主要針對防疫物資不足這點，向勞動部提出協助需求，其中像是美容美髮、餐飲、交通業等皆表示，工作時會與消費者近距離接觸，但就目前政府規定了一周3片口罩真的不夠用。

勞動部還說，勞工團體更提出希望像是安心就業計畫等措施，能夠盡快落實，讓勞工知道該怎麼申請；此外也提到勞保保費是否可以緩徵，勞動部則說，目前確實已經讓勞保的部分可以緩繳。

而工商團體則表達，希望可以緩繳就安費，或是有部份的人在國外回不來，是否可以比現行紓困所提出的時間再延後報稅等，其中也有提到工時是否能夠再放寬，對此勞動部則表示，由於工時放寬會牽涉到修法，因此法規面的部分會再全面通盤檢討；而緩繳就安費的部分也會再研議。

最後勞動部也說，針對口罩不夠這點，未來也會進行跨部會討論，會向中央疫情指揮中心提出，而針對目前防疫紓困措施也會持續滾動式討論與檢討。