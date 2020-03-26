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新冠肺炎引爆全球政治勢力消長

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．洪寶山

防疫視同作戰，誰也沒想到，COVID-19新冠肺炎竟然成為第三次世界大戰的導火線，只不過這次敵人是看不見的病毒，以及沒有煙硝味的全球政治勢力的消長。

「重選情、輕疫情」 川普危機處理慢半拍

美國總統川普在「重選情、輕疫情」的情況，寄望夏天來臨時COVID-19新冠病毒能自動消失，以至於防疫措施被牽著鼻子走，如果四月底的瑞德希韋解盲失敗，疫苗又至少半年內不會問世，換言之，等於十月之前川普的選情必然跟疫情的危機處理掛鉤，如果川普連任失敗，將是老布希總統之後，首個爭取連任失敗的美國總統，在政策延續性生變的情況下，影響所及的是，道瓊指數自一九八○年後的長期牛市將面臨大修正，六月底之前恐下探一萬六千點至一萬五千點。

請繼續往下閱讀...

這場防疫戰決勝負的關鍵不僅僅是比疫苗開發的速度，更重要的是人民對執政者的信任危機處理。

目前中國大陸鼓勵廠商盡全力擴產防疫醫療產品與產能，保證全額收購作為當下與將來防疫戰略物資，同時拿著這些醫療物資向全球八十五個國家派出醫療團隊提供防疫經驗，從病毒的發源地兼散播者搖身一變成為大善人，能否抵銷歐美民眾的排華潮，雖然還有待觀察，但隨著美國的疫情進入到爆發的階段，川普的防疫預算、隔離、溝通皆不足，就在川普正為了疫情擴大而焦頭爛額之際，中國大陸發動反擊，在國際政治上一一拔樁腳，為二次世界大戰後的美國霸權敲下由盛轉衰的警鐘！川普能贏得連任嗎？川普會不會成為第二個乾隆？三月全球主要股市用十九天創紀錄的速度由牛市轉入熊市，已經做了註腳。

多單止損賣壓湧現 VIX恐慌指數逼近二○○八年高點

小道瓊股指期的三巫日果然壓低結算！從二月十三日的二九五四三高點下跌到三月二十日盤中一八八二五低點，短短二十五個交易日跌了一○七一八點(跌幅三六．二七％)，期間出現過四次熔斷，尤其以三月六日OPEC+減產談判破裂，沙俄互嗆，美原油三月九日暴跌二六．七四％，引發多單止損賣壓湧出，VIX恐慌指數逼近二○○八年十月二十四日盤中八九．五三歷史高點，暗示著世人這次金融颶風不僅來得快，而且威力恐超乎所有人的想像與經驗，就連巴菲特都說，這是活了八十九歲的他也沒見過的危機。

老先生的一句話，引爆現金為王的無差別市場的變現賣壓，股匯債、原物料等金融商品在三月份出現罕見的大震盪，截至三月二十日為止，美原油跌四七．一八％見到二○．○六美元低點，COMEX白銀跌二三．二五％至十一．六四美元，創二○○八年以來新低，COMEX銅跌一五．二四％至一．九七二五美元低點，差一些跌破二○一六年的一．九三六五美元前低，不管是能源、基本金屬還是貴金屬，領先跌破前低，原物料需求恐減少，暗示著二○二○年是經濟衰退的一年。

資金大出逃 投資人恐慌贖回基金

三月二十一日聯合國秘書長古特雷斯表示，全球經濟幾乎肯定會發生衰退，並有可能達到創紀錄的規模，國際勞工組織的最新報告顯示，到今年底全世界的勞工可能損失高達三．四兆美元的收入，高盛預計美國第二季GDP下降二四％，全年GDP縮減三．八％，投資人恐慌贖回基金，截至三月十八日的七天內，全球債券基金的淨贖回量共計一○八○億美元，是前一周的四倍，並創下新的單周紀錄。同時，全球股票基金亦淨流出二○六億美元，貨幣基金的申購額連續第二周超過九百億美元。

美債殖利率趨近零 中國恐大賣打壓川普連任氣勢

金融市場流動性大減，迫使三月四日美國聯準會(Fed)無預警的降息二碼，隨後三月九日再調降四碼祭出零利率，造成美國十年期公債殖利率跌破○．六％，試問，如果美國公債殖利率趨近於零的話，中國大陸會不會在十一月美國大選投票之前大量拋售美國債券，進一步製造金融市場恐慌的情緒，打壓川普的連任氣勢？

美國自二次世界大戰獨霸全球的三張王牌：石油美元、高科技人才、分布一一○國的數千個軍事基地。中國大陸用十天蓋好一個火神山醫院，結果川普調動十艘戰時用的醫療軍艦，每艘內設千個病床，相當於十個火神山醫院一夜蓋成，這種家底，難怪川普在美國確診人數開始暴增之際，態度依舊底氣十足。

俄發動石油價格戰 動搖美元霸權地位

不過，石油美元才是這次金融戰的主角！美元與石油掛鉤，讓美元的影響力藉著原油滲透到世界各國，俄羅斯在二○一四年發動烏克蘭戰爭打壓美原油價格到二六．○五美元，企圖讓美國頁岩油業者倒閉退出市場，結果部分美國頁岩油業者倖存下來，反將俄羅斯一軍，在二○一九年美國的每日石油生產量高達一千二百萬桶，成為全球第一大產油國。

俄羅斯總統普京吞不下這口氣，仗著俄羅斯每桶油生產成本十七美元，遠低於美國頁岩油業者的每桶四十五美元，發動價格戰，意圖趁著川普今年競選連任需要德州油商的政治獻金之際，抽川普銀根。

這還不夠，中國大陸三月二十日派遣八十五艘超級艦艇前往沙烏地阿拉伯購買一．五億噸原油，大撿便宜，既化解了從伊朗購油的問題，又充實了戰備儲油，還送沙烏地阿拉伯人情，目的就是為了動搖美元霸權的地位。

經濟衰退幾成定局 全球失業人口遽升

美元指數自三月九日聯準會宣布無預警降息後的首個交易日起，自九四．六三低點漲到一○三．○一高點，短短九天累積漲幅高達八．八五％，這在過去四十五年八次的金融危機中都曾發生過，因市場擔心流動性枯竭而採取現金為王策略，導致避險資金湧入美元。

跟過去歷史所不同的是，過去金融風暴都是骨牌式的衰退，有階段性的；但這一次的經濟衰退卻是瞬間窒息式的，航空業、餐飲業、影視娛樂業、觀光業直接歇業，全球失業人口恐達二千五百萬人，美國財長預警美國失業率恐達到二○％，比二○○八年金融風暴的一○％失業率還高出一倍，高盛對中國大陸第一季GDP預測為衰退九％，全年GDP從二月的保五％預期，下修到保三％，全球經濟衰退幾成定局，就好像是染上COVID-19新冠肺炎的病人發病時感覺像是溺水，呼吸困難的窒息感，全球股市會不會也遭遇窒息式的下跌修正呢？

道瓊測試一萬八支撐強度

千禧年的網路泡沫導致那斯達克指數從二○○○年三月的五一三二高點下跌到二○○一年九月的一三八七低點，十七個月累積跌幅達七二．九七％；二○○七年十月的次貸風暴讓道瓊指數從一四一九八高點下跌到二○○九年三月的六四六九低點，十七個月累積跌幅達五四．四三％，一波到底的總修正會不會在這次的道瓊指數重演呢？

看起來機會頗大的，由於美國的病毒檢測能量嚴重不足，四月底之前是確診人數的高峰期，道瓊指數能不能挺過四月三日的美國三月大非農就業新增人數的利空測試，考驗一萬八千點的支撐強度。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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