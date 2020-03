英國首相治「刁民」手法曝光　「群體免疫說」讓國民自願待在家

▲網友分析英國首相強生(Borris Johnson)的防疫策略,成功使刁民服從。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

中國武漢爆發的新冠肺炎(COVID-19)讓歐洲成為新的疫情重災區,當歐洲幾個主要國家確診病例都破萬之際,英國截至台灣時間26日下午,還是堅守1萬例防線,只有9500多例確診,在歐洲國家當中算是災情相對輕微的,在PTT八卦板上就有網友討論英國首相強生(Boris Johnson)的防疫手段,讓他比其他歐洲國家成功讓「刁民」自願待在家。

網友rutw在八卦板上PO文指出,「日不落國不愧是日不落國」知道自己國民都繼承自由主義的浪漫 完全不鳥政府,對付這種英式刁民,只能搬出影帝那套激將法才有用。

原PO回顧,三個禮拜前英國保守黨的某個議員跳出來說「倫敦的海德公園準備變停屍間 未來改建成墓園」當時英國人還當笑話看,幾天後 首相強生跳出來說,「你各位啊!大家要做好失去你身邊摯愛的可能性」(many more people will lose loved ones to coronavirus)。

接著,首相與第一醫療官召開記者會,祭出一系列消極防疫手段,例如,全英國可能會有60%的人遭到感染、所有出現咳嗽和發燒等症狀的人必須在家隔離7天再叫救護車。相關的防疫手段幾乎暗示了英國將使用「群體免疫法」,也被包含台灣在內的世界各國譏笑是佛系防疫。

▲英超聯賽等大型群聚活動已經自主暫停。(圖/達志影像/美聯社)



過幾天後,義大利與西班牙的死亡率飆高,歐洲國家開始正視新冠肺炎的影響,英國民眾再看到自家政府的防疫政策,開始覺得害怕,在沒有硬性要求下,大學開始自主停課,療養機構自主婉拒訪客,足球聯賽自主暫停。

在當地時間23日,首相強生又召開記者會表示,「我可能也會染病 然後死掉」、「所以我已經決定好我如果死了,繼任的代理首相會是誰了」、「再過幾周,我們英國就要變成義大利了!」

原PO結論表示,實驗證明要對付大量的刁民,大量的政令宣導、口號標語完全沒有用,因為刁民本來就都不相信政府的那套說法,像是義大利人還跑去外面抓寶,在陽台開電音趴,完全不care市長說的多可怕,而英國則從反面來激將,讓他們自己產生恐懼,才是最有效的方法。

網友在推文中表示,「首相比刁民還刁,就不怕刁民了」、「這種超適合來台灣整治台灣刁民啊XD」、「因為首相他爸就是個刁民XD,他很懂」、「這次英國如果真的守住,強森這套反而真的變經典」、「說得也有道理,愚蠢的大衆,果然沒辦法用一般方法治理」、「其實這說明了人性本賤,即使到了2020人類的本性還是無法從歷史學到教訓,真的就是賤」。

