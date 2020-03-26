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台股賣壓力竭　慣性改變

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

美元指數轉弱，新台幣匯率轉強，美股有機會築底，外資開始回補台積電、鴻海等權值股，台股可望持續反彈輪動擴底，等待基本面轉好。

文．馮泉富

截至三月二十四日止的過去一周，全球主要股市雖仍動盪不已，但仔細觀察後，卻出現一絲絲不一樣的地方。

首先，現階段新冠病毒重災區在歐洲，德國法蘭克福指數、法國巴黎指數於波段跌幅達四成之後，已五個交易日未再破低；英國富時100指數也同樣五個交易日未創低；亞洲的日經指數三月二十四日的一根長紅直接吞噬前五根日Ｋ線並收復十日線；韓國首爾指數三月二十四日大漲八．六％，已三日不破低；台灣加權指數與香港恆生指數亦三日不破低。

請繼續往下閱讀...

這樣的現象顯示短線慣性開始改變，在交易結構的內涵可以解釋為，急於求現的、想賣的、沒信心的大致上都出場了，因此，賣壓減輕了。

觀察美股VIX波動率指數，也由日前的歷史高位八二．六九降至三月二十三日的六一．五九，顯示美股也有機會進入築底階段。

對台股而言，還有很重要的一個訊號，就是三月二十四日當天外資買超五十二億新台幣，終結連續十二天的賣超慣性。

再者，近期因國際上美元流動性吃緊，外資法人直接將台股當成提款機，權值股台積電遭逢ETF、退休基金、對沖基金、主權基金等來自四面八方的求現賣壓，累計今年以來外資賣超台積電近七十萬張，提款約二千一百億元，使台積電蒙受龐大的股價壓力；如果外資慣性改變，反賣為買，台股加權指數當有機會展開反彈波，投資人宜好好把握。

美元指數轉弱 有利股市反彈

觀察本次金融市場之崩跌，有全球疫情擴散的恐慌背景，引爆點為國際原油價格崩跌，挑起高收益債違約疑慮，股市暴跌，對沖基金、ETF的投資人開始贖回，然後各基金去槓桿以換取現金，可惜恐慌時期的市場流動性不足，且股票市場開始崩跌時，理論上美國公債殖利率應該下降，卻反而上升，表示市場參與者不計一切拋售任何能變現的資產，不但使債市的信用利差飆高，且傳導至不動產抵押貸款證券的交易市場，威脅到住房抵押貸款的供給，於是全市場出現美元慌的流動性問題，外資只好在全球各股市賣股求現。

這也是FED 針對債市不斷挹注資金，先求資金不斷鏈，力保金融體系能正常運作。目前投資人若要了解美元流動性是否緩解，可直接觀察美元指數之強度。由於全球受新冠肺炎疫情持續延燒，企業與銀行正爭相囤積美元以支付債務與維持營運，而銀行擔心企業可能出現債務違約或是想要增加借貸，也迫使銀行跟進囤積美元行列；日前美元指數最高急升達一○二．九九二。

為了紓解各國的美元荒，美國聯準會宣布，自三月二十三日至四月底，將與歐元區、日本、加拿大、英國和瑞士等央行改為每日進行七天期換匯操作，而不是原先的每周進行。

全球救市力道持續加碼 美元指數轉弱有利台股反彈

美國聯準會(Fed)也推出新救市計畫，將貨幣市場共同基金納入援助範圍。最新工具名為「貨幣市場共同基金流動性機制」(Money Market Mutual Fund Liquidity Facility)，將向金融機構提供最長一年的貸款，最新緊急信貸方案，目的在保持三．八兆美元的貨幣市場共同基金運作無礙。如果美元流動性危機緩解，美元指數必當滑落，外資也將重返新興市場，因此，美元指數轉弱將有利於台股後續之反彈波，這是重要的觀察點。

由於美國COVID-19疫情大爆發，截至三月二十三日，美國已突破四萬人確診，為全球第三位，已有五三三人死亡。自美國加州與紐約州宣布封閉措施後，伊利諾州、康乃狄克州、內華達州、賓州先後下達命令或頒布建議，要求民眾非必要最好避免出門以降低感染機率，等於全美三．二八億人口中有三分之一被要求待在家中，遵守居家防疫的規定。

川普日前已簽署一千億美元的緊急援助方案，為需要的人提供免費病毒採檢、帶薪病假、帶薪家庭照顧假，並為美國民眾的失業保險提供資金挹注。另外，美國府會正在協商更大規模的經濟振興方案，這項方案將包含對美國民眾發放現金，給予企業貸款擔保、中小企業的資助等。

白宮經濟顧問庫德洛表示，支出法案預計將達到一．三兆至一．四兆美元，加上額外貸款協助，預計將接近二兆美元，接近GDP的一○％，規模已遠高於二○○八年金融危機的七千億美元紓困方案，參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)正在爭取於一週內進行表決。

歐洲央行方面，宣布推出規模七千五百億歐元的額外暫時性緊急購債計畫(PEPP)，預計實施至二○二○年底，以應對COVID-19的爆發和擴散對歐元區帶來嚴重的經濟風險；其占了歐元區國內生產毛額(GDP)的六％，也使歐銀今年預定的購債額累積到一．一兆歐元。

PEPP可以購買非投資級別的債券，例如希臘公債，也可納入收購，各國公債的購買比例也可靈活配置，不需受到出資比例(capital key)的限制，購買債券的範圍，除了企業債之外，也擴及非金融商業票據。

同時，ECB也放寬抵押品的標準，以利會員國與企業借貸，期待寬鬆效應可以更深入至實體經濟。英國央行也宣布擴大寬鬆貨幣政策，將基準利率從○．二五％調降至○．一％，購債規模加碼二千億英鎊至六四五○億英鎊。

以目前FED 端出幾乎無上限之QE以緩解流動性，加上財政政策刺激之下，市場終將錢滿為患；對比零利率的環境，股市殖利率未來仍佔十分大的優勢。

股價大幅修正 利空免疫增強

將焦點拉回台灣，外銷訂單數據方面，累計前兩月台灣外銷接單年減七．八％，除了電子產品受惠5G通訊新興應用，加上春節後缺料疑慮而有轉單、急單等效益，接單仍較二○一九年同期成長七．七％之外，其他如資通訊、基本金屬、機械、塑橡膠、化學品等接單額均低於二○一九年前兩月。

今年前兩月整體接單疲弱，主要反映大陸COVID-19疫情衝擊需求，導致客戶下單保守，雖然中國疫情逐漸和緩，有利廠商生產活動、需求漸回穩，但美歐等國疫情突然升高，影響全球經濟活動與就業，加上原油等原物料價格疲弱，預期將持續衝擊台灣三月接單。

不過，也有不受影響的行業，例如雲端數據中心、遠距教育、遠距辦公、防疫物資等特定領域接單可望受惠全球疫情擴大，接單反向增加。展望第二季接單，除了視全球疫情發展情況，還需觀察全球政府財政支出擴張對需求與就業的穩定效果而定。

因此，第一季至第二季的上市櫃公司財報仍有下修疑慮。不過，股價也已先行反映此利空而大幅修正，投資人倒不必過度杞人憂天，未來財報利空很有可能轉為利空出盡之效應。

選股策略方面，可留意雲端數據中心、遠距教育、遠距辦公、大陸5G建設等相關聯族群，再觀察台股大盤重挫時，相對抗跌之個股，做交叉比對，則可建立下波反彈主流股之口袋名單。

產地分散不怕疫情或貿易戰 眾達-KY今年EPS估四．八元

例如眾達-KY(4977)，由於全球5G基礎建設加速布建，在初期的基礎建設達到一定程度後，隨之而來的將是更多元的網路應用服務興起，屆時100G/200G/400G甚至600G等高速光通訊模組需求也將進入另一個爆發階段，而此區塊的供應鏈因技術障礙而由美系光通訊大廠所主導，眾達-KY則因與全球龍頭業者具有長期穩固合作關係，將可在此商機中取得優於競爭對手的成長動能。

眾達-KY於馬來西亞的新廠最快將於第二季進入量產階段，加上先前於新竹建立之竹北廠，眾達-KY已將過去高度依賴蘇州廠的生產配置，順利轉為兩岸、東南亞三個生產基地的布局型態，而這樣的生產鏈布局策略將使得眾達-KY可因應任何類似於疫情衝擊、中美貿易等重大事件帶來的產業環境變化，法人預估二○二○年稅後EPS為四．八元。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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