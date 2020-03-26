　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

資金何處去

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．洪寶山

美國的COVID-19新冠肺炎確診人數突破五萬人，美股道瓊指數僅花了二十二個交易日累積三○％跌幅，打破大蕭條紀錄，市場避險情緒不退，「美元荒」的流動性枯竭逼得美國聯準會(Fed)在三月二十三日宣布祭出無限期QE，三月二十四日亞洲盤時間美元指數下跌○．六六％，自三月九日的六四．六三漲到三月二十三日的一○三．○一高點，十個交易日八．五五％的漲幅，對照道瓊指數同期從二四九九二高點跌到一八二一三低點，二七．一二％的跌幅，短線的多空轉折即將到來。

美國歷經三月恐慌 四月將迎來小陽春政策暖意

決戰點可能落在四月三日的美國三月大非農就業報告的利空，屆時或許迎來美國國會通過救濟法案的利多。因此可預期經過三月的恐慌，四月將迎來小陽春的政策暖意。

請繼續往下閱讀...

既然反彈要來了，那麼投資機會在哪？首先，跌了萬點的道瓊指數應該有份，但是小道瓊股指動不動就熔斷或漲停，加上超過十倍的槓桿，不適合穩健理財型的小資族，可以轉向留意國泰美國道瓊ETF(00668)、富邦NADAQ ETF(00662)、國泰費城板導體ETF(00830)、統一FANG+ ETF(00757)。

其次，既然聯準會鐵了心要救市，而且無限量QE祭出後，受益的就是黃金。

聯準會祭無限期QE 黃金亂局中挑戰高點

回顧二○○八年的金融海嘯期間，聯準會分別在二○○八年十一月二十五日、二○一○年十一月四日以及二○一二年九月十四日實施三次量化寬鬆貨幣政策，而黃金現貨價從二○○八年十一月三日的七二三．五五美元收盤價漲到二○一一年八月二十二日的一八九七．四六元收盤價，共一．六二倍，高點落在第二次量化寬鬆實施後十個月、第三次量化寬鬆實施前一年。換言之，現在才處在聯準會積極救市的起點，假以時日，不排除黃金趁著這次亂局挑戰二千美元的歷史新高。

高股息加上低波動性 穩健型投資人最愛

當然，一般投資人最熟悉的還是台股，雖然這波股災來得又急又猛，但是對於很多想要賺取高股息的投資人來說，應該是越跌越興奮才是，因為跌得越多，相對的現金股息殖利率就越高，最好又加上低波動性，那就符合穩健理財投資人的需求。

當然，首選就是元大高股息ETF(0056)，如果以一．八元現金股息、二三．六七元參考價計算，殖利率高達七．六％，相信很多現股當沖的操盤高手也不過如此。

其他股票型ETF，若以三月二十三日收盤價為基準，現金股息殖利率超過五％的有：國泰股利精選30 ETF(00701)，如果以一．六六元現金股息、十七．○七元參考價計算，殖利率高達九．七二％；富邦台灣中小ETF(00733)，以○．九六元現金股息、十四．五一元參考價計算，殖利率為六．六一％；元大台灣高息低波ETF(00713)，以一．六元現金股息、二四．八五元參考價計算，殖利率為六．四三％；兆豐藍籌30ETF(00690)，以一．一二元現金股息、十七．九八元參考價計算，殖利率為六．二二％；FH富時高息低波ETF(00731)，以二．二六六元現金股息、三七．二四元參考價計算，殖利率為六．○八％；富邦台灣優質高息ETF(00730)，以○．七四六元現金股息、十三．四九元參考價計算，殖利率為五．五三％。

其他殖利率超過五％的ETF還有：富邦美國特別股ETF(00717)、FH富時不動產ETF(00712)、FH彭博高收益債ETF(00710B)、FH能源債(00758B)、富邦中國政策債(00718B)、國泰投資級公司債(00725B)，投資人可多加留意。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1022期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw
 

ET快訊
外媒來台實測！批「台灣機場防疫」漏洞百出　桃機狠打臉回應了
胡瓜靈堂停留2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣也沒辦法」
250元包三餐、清垃圾！　莊人祥回擊英國情侶
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

央行調降金融機構準備金乙戶存款利率　明起生效

台股賣壓力竭　慣性改變

避免股東會群聚感染　金管會提四方針防疫

普生自有品牌《oh care歐克威爾》　防疫推動「一擦兩噴」保護運動

盛弘去年EPS 1.91元　毛利率創歷年新高

資金何處去

發行可轉換公司債三月內不得施行庫藏股　證期局：與券商公會研議是否有條件放寬

使用牌照稅4月開徵　疫情影響者有5大紓困方案可用

歐股早盤全面走弱！　德、法、英國股市下跌逾1%

永續經營　胡瑞志分享財富傳承祕訣

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

央行調降金融機構準備金乙戶存款利率　明起生效

台股賣壓力竭　慣性改變

避免股東會群聚感染　金管會提四方針防疫

普生自有品牌《oh care歐克威爾》　防疫推動「一擦兩噴」保護運動

盛弘去年EPS 1.91元　毛利率創歷年新高

資金何處去

發行可轉換公司債三月內不得施行庫藏股　證期局：與券商公會研議是否有條件放寬

使用牌照稅4月開徵　疫情影響者有5大紓困方案可用

歐股早盤全面走弱！　德、法、英國股市下跌逾1%

永續經營　胡瑞志分享財富傳承祕訣

痘痘位置藏玄機！　額頭痘要早點睡、唇周痘代表不忌口

價值105萬的咳嗽　賓州惡質女逛街裝病超市賠很大

中職／富邦悍將開季帶3捕　洪總：沒有誰是主戰

央行調降金融機構準備金乙戶存款利率　明起生效

獨／通緝犯謊稱「跟吳念軒遊日本」　《搞什麼鬼》節目班底Jacky傻被騙53萬

快訊／西班牙首相「御用司機」確診　曾與首相密切接觸

尾巴醒身體還在睡　牠「廢柴式迎接法」笑翻網：鏟屎官該知足！

4歲孩吃醋舉動...林舒語拒接老公電話　淚崩：要他感受妻兒不在的感覺

SBL／李啟瑋末節救火三分秀　璞園驚險剋台銀保勝

台股賣壓力竭　慣性改變

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

財經熱門新聞

他在超商花35元買茶飲就中千萬！小七開出4張統一發票特別獎

全聯開出近30萬個統一發票獎項！花794元買日用品就中了千萬大獎

林毅夫：美國高機率陷入30年代大蕭條

長華馬來西亞廠停工　

馬尼拉封城　同欣電菲律賓廠停工

即／美股漲幅擴大　道瓊站回21000點

經濟專家示警：史上最大漲幅發生在熊市

油價連五降！專家估下周汽油零售價再降0.7元

實體黃金供不應求　金價本周已漲近8%

美股止跌了嗎？　謝金河點出指標是這個

勞保局：退休前可先試算　申請勞保年金不吃虧

公銀帶頭大降息！房貸、信貸、車貸省多少　一次看懂

股票上漲　華南永昌權證虧損無法縮小

花35元買咖啡就中千萬大獎　「全家」千萬發票獎號出爐了

更多熱門

相關新聞

永續經營　胡瑞志分享財富傳承祕訣

永續經營　胡瑞志分享財富傳承祕訣

台塑集團、長榮集團、金蘭醬油皆因創辦人過世，沒能好好交代、分配遺產而上演兄弟鬩牆、家族爭產的戲碼，到底遺產怎麼分配才公平？如何打破富不過三代的魔咒？

政策給力　離岸風電產業趨勢向上

政策給力　離岸風電產業趨勢向上

善用選擇權買方　崩跌行情也安心

善用選擇權買方　崩跌行情也安心

一場疫情　透出理財危機

一場疫情　透出理財危機

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

辛龍消失3天首度發文了！

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面