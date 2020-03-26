Intel指定供應商加碼投資台灣　東碩資訊斥資7億汐止擴廠

▲Intel指定供應商東碩資訊將斥資逾7億元在新北汐止建立新生產基地。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球供應鏈復工情況，也加速台商回台投資腳步，經濟部今（26）日通過4家企業投資臺灣超過34億元；其中，Intel指定供應商東碩資訊將斥資逾7億元在新北汐止建立新生產基地，設置智慧化產線主打銷美及未來新產品。

經濟部投資臺灣事務所今天再通過4家企業投資臺灣超過34億元，以提升在臺產能、分散風險，包括東碩資訊、晟銘電子2家臺商，以及鉅明公司及輝庭企業2家根留企業。

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面對美中貿易戰煙硝未散，Intel指定供應商東碩資訊決定擴大臺灣生產、開發比重，以分散僅以中國昆山為生產據點的風險。東碩資訊深耕高階電腦周邊多年，主力擴充基座相關產品市佔率居全球第一，亦與Intel建立策略合作關係，是Intel Thunderbolt 3 擴充基座指定供應商。

▲經濟部投資臺灣事務所今（26）日再通過4家企業投資臺灣超過34億元。（圖／記者湯興漢攝）

由於北美市場佔總營收相當大比重，客戶多為世界一級筆電品牌大廠，為了滿足美國客戶需求，將投資逾7億元在新北汐止建立新生產基地，設置智慧化產線主打銷美及未來新產品，以建立兩岸分工架構，取得更多市場利基，可創造166個本國工作機會。

晟銘電子供應全球電腦機殼及手機零組件，先後至廣東東莞與浙江寧波設廠逾20年，可說是國內製造業中較早「登陸」臺商之一。為了確保競爭優勢，滿足客戶多元化需求，擬回臺設置生產基地，預計將在北部新建廠房，針對伺服器機殼產品導入高度自動化加工製程，提升差異化競爭優勢，使臺灣成為全球營運軸心，預估將可創造百餘人之內國內工作機會。

臺灣高爾夫球頭代工居世界第一，由鉅明、復盛應用、大田與明安4大廠寡占。有別於其他3家運作模式，鉅明擺脫對中國大陸依賴，打造出唯一臺灣製造的高爾夫球在地供應鏈，成為高爾夫球龍頭Taylor Made鈦合金球桿最主要合作夥伴。

為了因應客戶轉單需求，鉅明加速投資擴廠，將投資逾8億元在高雄市和發產業園區新建智慧化廠房，設立不鏽鋼與鈦合金一條龍生產線，開發醫療器材、航太等領域的高品質五金鑄件成品，將自有品牌拓及全球，持續站穩全球前4大高爾夫球桿專業地位，可為大高雄帶來410位本國就業機會。

▲經濟部投資臺灣事務所今（26）日再通過4家企業投資臺灣超過34億元。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者林敬旻攝）

在臺扎根逾30年的輝庭企業，是臺灣唯一擁有完整生產線的居家收納用品專業製造商，以MIT高品質橫掃全球6大洲100多國，收服Costco、Walmart、B&Q、Nitori、Homeplus等歐美日國際大廠。美中貿易紛爭也為居家用品業湧入轉單商機，為了提升競爭力獲取更多訂單，輝庭企業計畫斥資9億元在彰濱工業區擴建原線西廠房，並在鹿港區新建自動化加工廠，導入更多智慧化金屬加工機臺，強化一貫化製程能力與創新研發核心量能，可為彰化地區新增126位本國就業機會。

經濟部表示，目前「投資臺灣三大方案」已帶動410家企業約9,252億元投資，創造76,906個本國就業機會。其中178家臺商回流投資約7,250億元，帶來60,049個就業機會；56家根留臺灣企業投資約1,188億元，可創造9,373個本國就業機會，後續尚有66家企業排隊待審。