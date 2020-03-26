　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Intel指定供應商加碼投資台灣　東碩資訊斥資7億汐止擴廠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲Intel指定供應商東碩資訊將斥資逾7億元在新北汐止建立新生產基地。（圖／路透社）

▲Intel指定供應商東碩資訊將斥資逾7億元在新北汐止建立新生產基地。（圖／路透社）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球供應鏈復工情況，也加速台商回台投資腳步，經濟部今（26）日通過4家企業投資臺灣超過34億元；其中，Intel指定供應商東碩資訊將斥資逾7億元在新北汐止建立新生產基地，設置智慧化產線主打銷美及未來新產品。

經濟部投資臺灣事務所今天再通過4家企業投資臺灣超過34億元，以提升在臺產能、分散風險，包括東碩資訊、晟銘電子2家臺商，以及鉅明公司及輝庭企業2家根留企業。

請繼續往下閱讀...

面對美中貿易戰煙硝未散，Intel指定供應商東碩資訊決定擴大臺灣生產、開發比重，以分散僅以中國昆山為生產據點的風險。東碩資訊深耕高階電腦周邊多年，主力擴充基座相關產品市佔率居全球第一，亦與Intel建立策略合作關係，是Intel Thunderbolt 3 擴充基座指定供應商。

▲經濟部投資臺灣事務所今（26）日再通過4家企業投資臺灣超過34億元。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部投資臺灣事務所今（26）日再通過4家企業投資臺灣超過34億元。（圖／記者湯興漢攝）

由於北美市場佔總營收相當大比重，客戶多為世界一級筆電品牌大廠，為了滿足美國客戶需求，將投資逾7億元在新北汐止建立新生產基地，設置智慧化產線主打銷美及未來新產品，以建立兩岸分工架構，取得更多市場利基，可創造166個本國工作機會。

晟銘電子供應全球電腦機殼及手機零組件，先後至廣東東莞與浙江寧波設廠逾20年，可說是國內製造業中較早「登陸」臺商之一。為了確保競爭優勢，滿足客戶多元化需求，擬回臺設置生產基地，預計將在北部新建廠房，針對伺服器機殼產品導入高度自動化加工製程，提升差異化競爭優勢，使臺灣成為全球營運軸心，預估將可創造百餘人之內國內工作機會。

臺灣高爾夫球頭代工居世界第一，由鉅明、復盛應用、大田與明安4大廠寡占。有別於其他3家運作模式，鉅明擺脫對中國大陸依賴，打造出唯一臺灣製造的高爾夫球在地供應鏈，成為高爾夫球龍頭Taylor Made鈦合金球桿最主要合作夥伴。

為了因應客戶轉單需求，鉅明加速投資擴廠，將投資逾8億元在高雄市和發產業園區新建智慧化廠房，設立不鏽鋼與鈦合金一條龍生產線，開發醫療器材、航太等領域的高品質五金鑄件成品，將自有品牌拓及全球，持續站穩全球前4大高爾夫球桿專業地位，可為大高雄帶來410位本國就業機會。

▲▲經濟部投資臺灣事務所今（26）日再通過4家企業投資臺灣超過34億元。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部投資臺灣事務所今（26）日再通過4家企業投資臺灣超過34億元。圖為經濟部長沈榮津。（圖／記者林敬旻攝）

在臺扎根逾30年的輝庭企業，是臺灣唯一擁有完整生產線的居家收納用品專業製造商，以MIT高品質橫掃全球6大洲100多國，收服Costco、Walmart、B&Q、Nitori、Homeplus等歐美日國際大廠。美中貿易紛爭也為居家用品業湧入轉單商機，為了提升競爭力獲取更多訂單，輝庭企業計畫斥資9億元在彰濱工業區擴建原線西廠房，並在鹿港區新建自動化加工廠，導入更多智慧化金屬加工機臺，強化一貫化製程能力與創新研發核心量能，可為彰化地區新增126位本國就業機會。

經濟部表示，目前「投資臺灣三大方案」已帶動410家企業約9,252億元投資，創造76,906個本國就業機會。其中178家臺商回流投資約7,250億元，帶來60,049個就業機會；56家根留臺灣企業投資約1,188億元，可創造9,373個本國就業機會，後續尚有66家企業排隊待審。

ET快訊
習近平回信大讚譚德塞：你帶領WHO得到國際廣泛認可
口罩2.0超商放領順爆！他一取卻發現「小缺點」
快訊／男亮槍闖銀樓劫70萬！嫌犯遭老闆爆頭落跑
政大交換生確診！　學校公布居家檢疫師生共54人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

傳鴻海口罩產線取得許可證　經部：徵用符合標準的醫療口罩

印度鎖國防疫　正新輪胎印度子公司停工至四月中旬

油價連五降！專家估下周汽油零售價再降0.7元

鳳凰旅遊買回庫藏股5千張　董事長不支薪、高階減薪三成自救

台灣高鐵加薪3.42%喊卡　疫情緩解後再評估

台達電副總裁呼籲降稅紓困　經長：加速官民5000億投資救市

全聯開出近30萬個統一發票獎項！花794元買日用品就中了千萬大獎

花35元買咖啡就中千萬大獎　「全家」千萬發票獎號出爐了

他在超商花35元買茶飲就中千萬！小七開出4張統一發票特別獎

國營事業鐵飯碗千人搶捧！經部明天公告錄取與備取名單

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

政策給力　離岸風電產業趨勢向上

新冠肺炎引爆全球政治勢力消長

勞資雙方都喊口罩不夠用　勞動部：會向指揮中心提出

Intel指定供應商加碼投資台灣　東碩資訊斥資7億汐止擴廠

瑞士盈豐銀行EFG淨利潤提高34％　管理資產額提高17％

傳鴻海口罩產線取得許可證　經部：徵用符合標準的醫療口罩

雪中送炭！台酒櫃位租金打七五折　共計3個月

2月全球手機銷量大跌14%　分析師：最糟的時刻還沒來

華紙去年每股淨損0.22元　董事會通過不發股利

iPhone 12進度延後　和碩：目前產能滿載　前置作業越短越好

要命蓄水坑！1隻保育石虎、6隻獼猴　跌落後爬不出活活餓死

汪小菲S HOTEL變防疫旅館！住宿費直逼6位數　急撇清「救業績」：自願加入一線抗疫

環球購物中心母親節首波開跑　消費5千元賺回830元

辛龍遇見劉真「從大男孩變成真男人」　陳美鳳心疼喊話：擦乾眼淚帶女兒向前走

新北警察局防疫超前部署　異地第二辦公室演練降低群聚風險

最近400米！美機偵查中方艦艇4小時　陸國防部：要求美方停止挑釁

防疫宅在家更要動起來！　日本瑜珈老師傳授不動零位訓練

新秩序正在成形！12星座「一週運勢」曝...巨蟹、射手留意小人纏身

習近平回信譚德塞：你帶領WHO得到國際廣泛認可

「表弟」卡森斯加盟電競戰隊 NRG　前 NBA 第一中鋒開啟新事業

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

財經熱門新聞

他在超商花35元買茶飲就中千萬！小七開出4張統一發票特別獎

全聯開出近30萬個統一發票獎項！花794元買日用品就中了千萬大獎

長華馬來西亞廠停工　

馬尼拉封城　同欣電菲律賓廠停工

林毅夫：美國高機率陷入30年代大蕭條

即／美股漲幅擴大　道瓊站回21000點

經濟專家示警：史上最大漲幅發生在熊市

油價連五降！專家估下周汽油零售價再降0.7元

美股止跌了嗎？　謝金河點出指標是這個

勞保局：退休前可先試算　申請勞保年金不吃虧

實體黃金供不應求　金價本周已漲近8%

公銀帶頭大降息！房貸、信貸、車貸省多少　一次看懂

股票上漲　華南永昌權證虧損無法縮小

花35元買咖啡就中千萬大獎　「全家」千萬發票獎號出爐了

更多熱門

相關新聞

玄天上帝誕辰　南投松柏嶺受天宮信徒不入殿

玄天上帝誕辰　南投松柏嶺受天宮信徒不入殿

26日（農曆三月初三）是俗稱「帝爺公」北極玄天上帝誕辰，南投縣名間鄉松柏嶺受天宮為全省道教重鎮，被稱為祀奉玄天上帝的總廟。因應新冠肺炎疫情今年縮小祝壽團拜儀式，也不鼓勵信眾參加祝壽團拜，祝壽大典時信眾不得入廟殿內，於廟埕參拜。

機組員返台「貨機3天、客機5天」禁外出

機組員返台「貨機3天、客機5天」禁外出

故宮地板貼膠帶　觀眾間距1.5公尺

故宮地板貼膠帶　觀眾間距1.5公尺

三重、林口警異地辦公演練　防疫超前部屬

三重、林口警異地辦公演練　防疫超前部屬

陸科技部：與全球共享防疫數據

陸科技部：與全球共享防疫數據

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎經濟部投資台灣事務所

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

辛龍消失3天首度發文了！

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面