手機沒電1小時「警察一早來敲門」　BBC揭美大學生返台檢疫經驗

▲Milo Hsieh收到新竹市政府送來的關懷包。（圖／翻攝自推特／Milo Hsieh）



記者丁維瑀／綜合報導

英國廣播公司（BBC）24日刊出文章，描述美國大學（American University）大學生在台灣的隔離檢疫狀況，其中名為Milo Hsieh的男大生自述，他沒想到只不過手機短暫沒電，就有警察一大早來敲他的門，「台灣採取的預防措施程度，與我在歐洲見到的完全不一樣。」

Milo Hsieh受到BBC邀請撰文前，有關他被衛星系統追蹤的推文內容被大量分享。他寫道，他19日從歐洲回到台灣，按照規定，必須接受14天強制的居家檢疫，而在檢查護照前，他必須詳細填寫文件，有關他過去2周曾到過哪裡，還要列出電話號碼、地址等資料，「他們告訴我，我的手機將被衛星追蹤，以利執法。」

Milo Hsieh並沒有預期到，兩名警察會在上午8時15分敲他房門，當時是周日早晨，他還在床上睡覺，他的手機7時30分時沒電，不到1小時，就有4個不同地方的行政單位打電話給他，「一支巡邏隊被指派調查我的下落，收到的訊息通知政府失去與我的聯繫，並警告若我違反檢疫，可能會遭到逮捕。」

回憶還在比利時的期間，Milo Hsieh發現民眾在政府下令最初封鎖時還是會出門，他的學業項目後來遭到取消，必須離開該國。他3月又來到倫敦，人們還是會去酒吧。然而回到台灣，他不能離開住處，回家時也不得搭乘大眾運輸，只能乘坐專門的計程車，「我全家人都要與我隔離2周」，連毛小孩「餅乾」（Biscuit）也是。

報導介紹了台灣的採用的手機衛星定位系統，稱為「電子圍欄」（electronic fence），民眾不用下載專門的程式或戴上裝備，而是利用現有的手機訊號來進行定位。為了確保用戶遵守規定，若手機關機超過15分鐘，就會發送警報給當局，超過6000人都是透過這種方式掌握行蹤；另外，官員每天也會打兩次電話，詢問民眾的健康狀況。

Frank Tseng是Milo Hsieh的一名朋友，近期剛從華盛頓特區回台灣。Frank Tseng透露，雖然這些程序讓人痛苦，但他明白這是必要的措施。然而，還是有一些民眾認為此種措施存在問題，在海外工作的記者Paul Huang就說，他因為擔心被監視，決定不回台灣，他覺得被追蹤就像是當成嫌犯對待一樣。

Milo Hsieh還寫道，當他入境時，只被告知手機會受到追蹤，官員會打電話給他，「我不清楚我擁有的任何權利，也沒簽署同意受到監視的文件」、「隨著病例數在台灣增加，人們似乎賦予政府更大的權力來控制疫情」。

不過，Milo Hsieh最後表示，他和另一名刊物的經營者都認為，如果政府踰權，台灣活躍的公民社會將隨時準備好反擊。他仍會待在家裡完成檢疫程序，但他想到，若鄰居看到他出門，就算可能只是倒垃圾，他也會被警察找上門，確實感到有些不舒服。