　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不爽被碎念！蛇蠍女「割喉放血」男友　邊喝茶欣賞血跡…擁屍睡2天才報警

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲貝里沃（左）將男友割喉放血。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲貝里沃（左）將男友割喉放血。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國佛蒙特州（Vermont）日前發生一起冷血的殺人案。一名30歲的女子疑似因為男友拒絕替她買大麻，兩人又因為打掃家裡而爆發口角，女子一氣之下，竟拿刀割開男友和喉嚨放血，且擁屍睡了兩天之後才報警。警方抵達命案現場時，被現場的血腥味與畫面震驚的說不出話。

根據英國《太陽報》報導，30歲的貝里沃（Averil Beliveau）過去跟45歲男友法林（Cameron Faling）時常起爭執，兩人日前才為了法林不幫貝里沃買大麻發生口角，結著又因為打掃家裡的問題，釀成殺機。貝里沃拿出預先藏好的刀，從法林背後割開喉嚨，接著將屍體帶回屋內後，回到了自己父母家換了一套衣服。

然而貝里沃卻沒有報警，甚至在2天的生活中，仍和法林的屍體睡在一起、甚至還抱著睡覺，並且在房間喝著茶打算下一步。2天後，貝里沃決定報警，警方來到兩人的住處，被屋內的血腥味、殘忍的場景嚇壞，貝里沃卻表示，之所以會殺掉男友都是因為自我防衛。

法官開庭時表示，貝里沃提出的供詞並不足以證明，她對男友犯下的殘忍行為是出於防衛。據悉，貝里沃甚至在幾周前就已經購買的凶器，表示已有計畫可能要殺掉男友。警方表示，貝里沃承認確實有「割開男友喉嚨」，但對於謀殺並不認罪。目前貝里沃在調查結束前被關押，且不得保釋。

ET快訊
口罩2.0超商放領順爆！他一取卻發現「小缺點」
快訊／男亮槍闖銀樓劫70萬！嫌犯遭老闆爆頭落跑
政大交換生確診！　學校公布居家檢疫師生共54人
確診數比台灣少！越南「超強防疫關鍵」…網讚：有夠果斷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠病毒「藏鞋底可活5天」　踩到病患飛沫黏纖維續活…傳染力仍爆強！

鎖國鎖不了圓臀！紅內衣妹「倫敦地標當伸展台」　火辣拍鹹濕照…路人撇眼驚呆

歐美疫情考驗人性＋醫療體系　瑞士媒體點破：大家早該聽台防疫！

新冠病毒「藏鞋底可活5天」　踩到病患飛沫黏纖維續活…傳染力仍爆強！

女兒奔回家告知婚事　母一翻族譜對女婿名「竟是自家人」怒嗆不准結！

泰老師覺得喉嚨怪怪　留遺書「我可能感染新冠肺炎…」同事破門見懸吊臉黑屍

豬隊友看影片「幫女友接生」　順序不對超驚慌…扯斷嬰手半截身卡產道成死胎！

馬來西亞籌措新冠肺炎疫情救濟金　總理內閣減薪2個月

手機沒電1小時「警察一早來敲門」　BBC揭美大學生返台檢疫經驗

觀光客不來需求大減　日本和牛、黑鮪魚價狂跌35%！

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

稱霸生意人心中首選！被推爆的貨車界霸主誠心推薦

Keanna手握毀滅性證據曝光　爆謝和弦被捕前一天和女粉絲上床

吳宗憲劉真4歲女兒一句「爸媽也要一起吃飯」　吳宗憲說「好」哽咽：我等於在騙她...

吳宗憲心疼曝辛龍現狀　一想到劉真就很激動...吐最大遺憾

台中一中街餅店「$30」就吃到　17年不漲價！蔥油餅對折比臉大

馬來西亞籌措新冠肺炎疫情救濟金　總理內閣減薪2個月

手機沒電1小時「警察一早來敲門」　BBC揭美大學生返台檢疫經驗

觀光客不來需求大減　日本和牛、黑鮪魚價狂跌35%！

疫情爆發前　美國CDC北京辦公室大砍人力「2/3↑專家學者裁撤」

「N號房」受害者身分洩露　政府加速變更其身分證號碼

紐約市搶搭「臨時太平間」　還要找冷凍貨櫃車裝屍體

王室特殊待遇？英國民眾怒：查爾斯王儲「輕症」憑什麼做檢測

不斷更新／伊朗逼近3萬人染疫！東京連2天40人↑確診「今激增47例」破紀錄

花1677萬向大陸買15萬份快篩劑　捷克：錯誤率高達80%

不爽被碎念！蛇蠍女「割喉放血」男友　邊喝茶欣賞血跡…擁屍睡2天才報警

《炮仔聲》永琪、家琇搶男人？　「最大反派」加入4角戀網戰翻：太虐了！

討務找嘸人、討酒喝也遭拒...　男持酒瓶怒捶街友快閃

外媒來台實測！批「台灣機場防疫」漏洞百出　桃機狠打臉回應了

台大3/30起總校區實施門禁　師生憑證入校

壽險業2月賺497億元　淨值再逼近2兆續創歷史新高

胡瓜靈堂悼念停留2小時離去　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣也沒辦法」

整條巷弄彌漫瓦斯…他手握打火機要帶大家一起死　8警冒險撲上去！

馬來西亞籌措新冠肺炎疫情救濟金　總理內閣減薪2個月

陸委會民調：中共對台不友善感受創新高　9成民眾反一國兩制

桃園化學槽車腐蝕性「化骨水」外洩釀2傷　警消穿防護衣搶救

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

「WHO譚德塞下台」　連署50萬人達標

醫護確診新冠肺炎　家中離奇死亡

美國執意稱武漢病毒　6國反對：毀掉世界秩序

巴西黑幫抗疫！宣布貧民窟宵禁

更／伊朗逼近3萬例　東京激增47例單日最多

紅內衣妹「倫敦地標當伸展台」　火辣拍鹹濕照

查爾斯王子感染　3天倫敦趴趴走路線曝光

更／加州病例數每隔3、4天就翻倍

性學專家：高潮可殺死新冠病毒！

日本「傳說級美少女」榜單出爐

機師跳窗！　避免接觸座艙「疑似感染」乘客

網紅8秒狂舔馬桶3次　結果確診了

更多熱門

相關新聞

「不用接我」求生系男友一翻譯　網笑炸

「不用接我」求生系男友一翻譯　網笑炸

交了女朋友後，就是危機考驗的開始，若男生求生慾不足，落入陷阱恐怕是早晚的事，但能做到這麼優秀也不簡單。一名男網友貼出2張LINE訊息截圖，說自己根本就是求生翻譯機，「每次女朋友說不用去接她下班，然後大腦直覺性的翻譯成這樣……（笑」，翻譯出來的內容讓其他人都笑噴。

3點判斷他真的愛妳還是嘴上說說

3點判斷他真的愛妳還是嘴上說說

國二小情侶公園牽手　學校要記過

國二小情侶公園牽手　學校要記過

檢視關係10階段！聊天氣最不熟

檢視關係10階段！聊天氣最不熟

女友擬交往協議書！「吵架200元」網笑翻

女友擬交往協議書！「吵架200元」網笑翻

關鍵字：

情侶兇殺割喉放血

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

Keanna「抓猴83秒完整音檔」曝光：你跟我老公打砲！

劉真奠儀去向…給4歲女兒當學費！吳宗憲：有阿伯在啊

WHO譚德塞：待在家，不能消除流行病

辛龍消失3天首度發文了！

劉真爆沒健保「辛龍要扛千萬醫藥費」！署長親揭真相

「全台有雨大降溫」變天時間曝　一張圖看雨怎下

白癡公主拍片認「3部位整型」！粉絲爆氣退追

高中留學生返台趴趴走　高調吃蚵仔煎

醫籲做好4件事：醫療體系一旦崩潰，大家只能抱著一起死

錢櫃好樂迪不配合　侯友宜：有確診生意就不用做了

台醫看「強拔長者呼吸器」影片做惡夢：我們守不住了

柯文哲親確認「沒機會了」辛龍才忍痛放手

辛龍10:15現身　合掌沉默1分鐘「直奔愛妻劉真靈堂」

BBC：英情侶在台隔離　控像在監獄

更多

最夯影音

更多
辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開

辛龍憔悴走出靈堂　停留5小時半雙手合十快閃離開
辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

辛龍定情曲追憶劉真最美的倩影　《我就是愛》告白「最真的話留在妳耳邊」

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

留美高中生返台高調瞎晃吃蚵仔煎 被質疑「沒隔離」竟回嗆：是在哭？

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

大學生美國返台居家檢疫「開轟趴」　全棟住戶傻眼...衛生局怒批：囂張！

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

「N號房」主嫌趙主彬移送檢方當眾謝罪！　「謝謝你們讓我停下這惡魔人生」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面