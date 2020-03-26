瑞士盈豐銀行EFG淨利潤提高34％　管理資產額提高17％

▲總部位於蘇黎世的盈豐銀行EFG International，是一家提供私人銀行和資產管理服務的全球私人銀行集團。

圖、文／瑞士盈豐銀行提供

2019年，瑞士盈豐銀行EFG重新將業務聚焦於盈利增長，並實施了一系列與其2022年戰略計劃相符的業務方案。

・淨新資產為52億瑞士法郎，年增長率為4.0％，在目標範圍之內；下半年增長進一步加速，所有地區均實現正增長，以年計算增長率為6.6％

・管理資產大幅增加至1,538億瑞士法郎，比2018年底增長17.2％

・IFRS淨利潤增長34.0％，達到9,420萬瑞士法郎，反映營業收入增長以及營業費用降低

・2019年的IFRS營業利潤為1.726億瑞士法郎，比2018年的8,130萬瑞士法郎增長了一倍以上

・淨利潤下降至1.087億瑞士法郎，反映了充滿挑戰的利率環境和對業務增長的大量投資

・到2019年底成功實現2.42億瑞士法郎的累積成本協同效應，達到2016年宣布的目標

・順應戰略計劃的要求，通過收購澳洲的Shaw and Partners、啟動葡萄牙和迪拜的運營和在米蘭重新開啟意大利國內業務加強了盈豐銀行EFG的國際影響力

・在CRO僱用方面創下了紀錄，2019年僱用、簽署或批准了181名CRO，超過了年初的計劃

・擁有雄厚的資本實力，按照瑞士一般公認會計原則，CET1比率為16.2％，總資本比率為20.1％

・擬派股息每股0.30瑞士法郎，與去年持平

盈豐銀行首席執行官Giorgio Pradelli提到：「在2019年，我們成功地將業務重心轉移到盈利增長，並執行了一系列戰略計劃。我們全年的業績反映出這些努力，儘管我們面臨著充滿挑戰的利率環境並且在增長方面投入了大量資金。展望未來，我們將專注於保持這一增長勢頭，在投資開始獲得回報的同時，進一步優化我們的國際預訂中心和提高運營效率，以顯著提高盈利能力。」

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執行2022年戰略計劃：投資增長

2019年3月，盈豐銀行EFG發佈了2022年戰略計劃，著重於盈利增長，以EFG強大的價值主張和獨特的客戶關係經理（CRO）模型為基礎，同時確保有效的資金配置。 到2019年底，盈豐銀行已經取得了可觀的成績：

・在2019年，181名CRO被雇用、簽署或批准，超出了盈豐銀行每年招聘70-100名CRO的原計劃。 截至2019年底，盈豐銀行EFG共有815個客戶關係經理（CRO）。若不算入Shaw和Partners，EFG共有629名 CRO，與2018年底的590名CRO相比，反映了持續良好的績效管理措施。

・盈豐銀行提高了CRO的效率，每個現有CRO的平均投資組合規模（不包括2019年的新員工）增加至2.95億瑞士法郎，而這個規模截至2018年底僅為2.22億瑞士法郎（2019年採用了更嚴格的績效指標）。 此外，在2019年底，盈豐銀行提高諮詢和自由決定權的滲透率至47%（包括Shaw和Partners在內），為客戶提供服務專家建議和量身定制的服務。

・瑞士和意大利地區的新資產淨流入恢復正增長，全年增長率為2.4％，下半年年化增長率為6.1％。

・盈豐銀行通過在迪拜和里斯本開設新辦事處以及在米蘭重新啟動意大利國內業務加強了國際影響力。

・隨著2019年3月對Shaw and Partners的收購，盈豐銀行極大擴展了其在亞太地區的覆蓋範圍，並得以直接進入澳洲市場。

淨新資產增長4.0％，管理資產大幅增長，達到1,538億瑞郎

在2019年，以BSI整合為標誌，盈豐銀行的業績由跌轉升，淨資產流入實現加速增長。銀行全年創造了52億瑞士法郎的淨新資產，相當於4.0％的增長率，在4％-6％的目標範圍之內。下半年資金淨流入量同前六個月相比進一步改善，所有地區均錄得正數，且年化淨資產增長率為6.6％。 特別是英國和歐洲大陸及中東地區，年內持續錄得強勁的新資金流入，淨新資產增長率分別為8.9％和5.0％。 在全球範圍內，淨新資產的增長得益於新CRO、現有CRO以及EFG新營業點的增長貢獻。

2019年，實現創收的管理資產顯著增加。 截至2019年底，管理資產規模達1,538億瑞士法郎，而2018年底僅為1,312億瑞士法郎。 這17.2％的增長來自於對Shaw and Partners多數股權的收購（約為116億瑞士法郎）、積極的市場影響以及淨資產的流入。

在收入提高和運營費用降低的推動下，IFRS盈利能力大大提高

在2019年，盈豐銀行將其歸屬於股東的IFRS淨利潤提高至9,420萬瑞士法郎，相比2018年的7030萬瑞士法郎增長34.0％。這一增長主要受收入提高驅動，包括來自Shaw and Partners和人壽保險投資組合收入的增長，以及運營費用的降低（儘管與Shaw and Partners的合併增加了部分運營費用，用於增長的投資也有所提升，但總體運營費用並沒有相應提高）另外，稅費抵消了一部分的增長。稅前，盈豐銀行EFG的營業利潤翻了一番，從2018年的8130萬瑞士法郎增至2019年的1.726億瑞士法郎，增長率為112.3％。

盈豐銀行的2019年IFRS淨利潤包括以下非基礎項目：

・傳統人壽保險產品組合收益為1170萬瑞士法郎

・無形攤銷費用為740萬瑞郎

・法律費用和與先前披露的遺留事項相關的準備金為1,880萬瑞郎

基本業績分析：儘管利率帶來不利影響，核心投資業務仍然保持強勁

盈豐銀行在2019年的基本財務業績反映出利率的大幅度下降和對於增長計劃的大量投資。2019年營業利潤為1.669億瑞士法郎，而2018年為1.987億瑞士法郎。

2019年營業收入為11.428億瑞士法郎，低於2018年的11.615億瑞士法郎，反映了利率持續下降的趨勢。與此趨勢相符，淨利息收入為3.364億瑞士法郎，與去年同期的3.727億瑞士法郎相比有所下降，淨其他收入也從2018年的2.278億瑞士法郎減少到2019年的2.134億瑞士法郎。另一方面，淨佣金從2018年的5.646億瑞士法郎增加至5.93億瑞士法郎，部分扭轉了收入下降的趨勢。 2019年的營業收入也包括來自全球市場的收入，來自國庫的強勁業績以及上半年因參與SIX而獲得的1500萬瑞士法郎的一次性收益。受到低利率環境的影響-尤其是美國低利率-盈豐銀行的基本收益率下降到79個基點（包括Shaw和Partners在內）和82個基點（不包括Shaw和Partners在內）。

2019年，順應其2022年戰略計劃，盈豐銀行繼續嚴格控制成本，同時積極投資於增長。 銀行因此得以繼續達成其目標成本協同效應，在2019年成功實現5500萬瑞士法郎的稅前協同效應，累計實現稅前成本協同效應達2.42億瑞士法郎，與2.4億瑞士法郎的目標相符。 同時，在宣布其2022年戰略計劃後，盈豐銀行因為收購Shaw and Partners，大量招聘CRO和推出新業務，使用了大部分用於增長計劃的投資資金。盈豐銀行2019年的運營支出增加至9.759億瑞士法郎，而2018年為9.665億瑞士法郎。若不包括Shaw and Partners的支出，盈豐銀行的運營成本則降低至9.506億瑞士法郎。 2019年，銀行的成本/收入比率為85.2％。

截至2019年底，全職員工人數為3,151。若不包括Shaw和Partners，銀行的全職員工人數為3,041，低於2018年底的3,153。

關於盈豐銀行 EFG International

盈豐銀行EFG International 是一家提供私人銀行和資產管理服務的全球私人銀行集團，總部位於蘇黎世。盈豐銀行EFG International 的私人銀行業務集團在全球約 40 個地點開展業務。其註冊股份（EFGN）在瑞士證券交易所上市。