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疫情衝擊全球經濟　WTO：將比2008年「金融風暴」還要慘！

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▲▼世界貿易組織（WTO）總幹事阿茲維多（Roberto Azevedo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎（Covid-19）持續擴散，也重創全球經濟產業鏈。世界貿易組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）於25日表示，根據預測資料與數據，疫情造成的經濟衝擊、就業流失等負面影響，將比2008年的金融風暴更加嚴重，呼籲各國共同合作，遏止立即性經紀傷害，進一步替長期復甦奠定基礎。

根據《中央社》報導，WTO秘書長阿茲維多在官方網站分享一段影片，談到疫情導致的經濟衝擊，「最近的預測資料評估，經濟走下坡以及就業流失的情況，將比十幾年前的全球金融危機更加嚴重。」他提到，雖然目前尚未掌握具體數據，但WTO內部經濟學家都預期「貿易會大幅下滑」。

阿茲為多表示，雖然經濟將受到重創，各國仍然可以一起合作，採取積極重大措施，避免立即性的經濟傷害，也能夠替長期復甦奠定基礎，「協調行動可以加強我們的力量，集體對抗經濟衰退。」

阿茲維多呼籲，WTO會員國之間應該實踐資訊透明化，並且共享資訊。他也大力讚揚採取行動振興經濟的政府，肯定上述「積極作為」，但是並沒有透露所指的是哪些國家。

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