2月全球手機銷量大跌14%　分析師：最糟的時刻還沒來

▲蘋果本月中旬宣布無限期暫時關閉大中華地區以外的實體門市。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續擴散對全球經濟造成衝擊，市場研究機構Counterpoint Research今（26）日表示，2月份全球智慧型手機銷量較去年同期下滑14%，隨著疫情持續惡化，智慧手機市場恐面臨進一步衰退。

因應疫情，中國大陸許多實體門市陸續關閉，以蘋果舉例，蘋果於2月初宣布關閉中國大陸的所有零售店面，於本月初陸續重啟營運後，又於本月中旬宣布無限期暫時關閉大中華地區以外的實體門市，最新消息稱最快於4月上旬重新開放。

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雖然有分析師指出，蘋果關閉門市對該公司不會有太大衝擊，但據中國大陸工信部旗下的科研機構中國信息通信研究院（CAICT）日前發布的市場分析報告顯示，大陸2月智慧型手機出貨量僅638.4萬支，年減56%，iPhone出貨量更僅有49.5萬支，較去年同期的127萬支大幅下滑。

不過據路透報導，隨著許多實體門市已陸續於本月恢復營業，目前已出現復甦跡象。Counterpoint資深分析師Jean Park表示，南韓手機市場亦出現回暖跡象，但對於世界其他地區而言，「最糟糕的時刻還沒有到來。」

隨著更多國家採取嚴格防疫措施，行業或面臨新一輪供應鏈中斷。印度總理莫迪（Narendra Modi）24日宣布「鎖國」21天，期間所有人將不得任意外出，以對抗新冠病毒疫情擴散，而在印度設有iPhone組裝代工廠的鴻海（2317）、緯創（3231）也配合全面停工。