馬來西亞籌措新冠肺炎疫情救濟金　總理內閣減薪2個月

▲馬來西亞目前共1796例確診及21死亡案例。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者崔子柔/綜合報導

馬來西亞首相慕尤丁(Tan Sri Muhyiddin Yassin)今(26)日宣布,包括自己在內,所有內閣成員減薪2個月,這筆錢將作為新冠肺炎(COVID-19)的救濟金,目前已籌得849萬3103令吉(約台幣5908萬元)。

綜合外媒報導,慕尤丁表示,昨天在內閣會議時討論通過這個決定,也一併決定減薪的金額,希望能給在前線奔波的人員打氣。2019冠狀病毒救濟基金從3月11日開始推行,目前籌得849萬3103令吉,前衛生部長斯里(Datuk Seri)也稱讚此舉,「這是現在情勢下最負責任的做法。」

馬來西亞目前共有1796例確診及21死亡案例,其中有80名感染患者為醫護人員,且位於霹靂州的安順醫院就有39人確診。因醫療物資不足,先前流出有醫護以垃圾膠袋及保鮮膜,自行改裝成保護衣的影片。

While awaiting fresh supply of PPE to arrive , government healthcare workers at a Kelantan hospital are improvising , turning garbage bags into protective suits there’s a will there a way pic.twitter.com/hLUad0mhR8