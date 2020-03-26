iPhone 12進度延後　和碩：目前產能滿載　前置作業越短越好

▲和碩旗下上海昌碩廠區。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

和碩（4938）今（26）日舉行線上法說會。法人關切5G iPhone（iPhone 12）進度，和碩執行長廖賜政表示，目前客戶確實無法到工廠端運作，廠區會先把產品做好，按和碩多年經驗，保持和客戶溝通，沒有很大問題；因iPhone 12傳出進度大幅延後，廖賜政則表示，客戶和公司都希望前置作業能越短越好。

廖賜政表示，雖然農曆年返工率比預期低，但經過每周改善，目前產能滿載，且人力和供應端都在掌控中，唯獨對消費端變化較為憂心，會密切與客戶溝工；預期第二季受惠第一季遞延效應，會有很顯著改上，上半年年對年成長正向看待。

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針對蘋果新機生產進度延後，法人關切，防疫期間要怎麼完成新品驗證？廖賜政坦言，不對單一產品做說明，但目前所有品牌客戶都無法到工廠端運作，和碩憑藉多年經驗，並且和客戶保持暢通聯繫，因此沒有大問題。

然而新品發表時間若延遲，人員招募該如何因應？廖賜政表示，和碩已有部份產品導入自動化及智能化，和碩目前對人工需求逐年下降。舉例某項產品原本需要100人生產，現在只需8人。廖賜政表示，除了有資金和技術，產品本身也要具有自動化本質，有些自動化程度高的產品，就是和碩和客戶緊密合作來的，從設計端就要開始談。

針對5G產品產品單價，廖賜政表示，由於新零件、材料及研發成本、投入人力等等都需要加在成本裡面，5G產品的產品單價一定會提升。

廖賜政表示，通訊產品從4G往5G是趨勢，和碩多年經驗和上下游整合能力，能盡量減少端對端（End to end）的磨合期，下半年會有正向表現。

針對近期傳出大陸競爭對手立訊將搶進iPhone組裝供應鏈，廖賜政淡定表示，「我們在裡面，他在外面」，有競爭者表示「這是還不錯的生意。」

市場傳聞，Apple今年計畫推4款iPhone 12，包括1款5.4吋、2款6.1吋以及1款6.7吋機。4款新機都將搭載OLED螢幕並支援5G，其中2款為配置3鏡頭的旗艦款。按往年，鴻海生產高階款，和碩生產中階款。

▼和碩執行長廖賜政（右）對競爭者搶進淡定。（圖／資料照）