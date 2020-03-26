永豐餘去年EPS1.38元創2004年以來新高　擬配息0.7元

▲永豐餘。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

永豐餘（1907）今（26）日公布2019年度合併營業收入，永豐餘表示，去年全年營業利益率4%，稅後淨利歸屬於母公司22.86億元，較2018年成長58.7%，為2012年轉型投控以來的新高峰。每股稅後盈餘1.38元，也爲2004年以來新高。董事會並決議將現金股利從過去兩年的每股0.6元提升至每股0.7元，現金股利持續成長。

永豐餘指出，自2012年轉型為投資控股公司，旗下投資產業包含造紙核心事業「工紙紙器」、「漿紙」、「消費品」三大事業群，及金融創投、科技、生技、化工材料等七大類投資。2019年造紙相關事業獲利成長，其中主要受惠於工紙紙器事業群揚州廠產品組合改善，以及消費品事業群於紙品、潔品持續研發創新，長期品牌價值顯現。

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永道射頻技術繼積極開拓日本市場之後，2019年開展歐洲市場亦有成。申豐特用應材透過製程優化及銷售策略調整，效益顯現。縱觀全年，雖然全球經濟因貿易衝突不斷，供應鏈轉移而動盪不安，然永豐餘所投資各事業在不同領域多年深耕，仍在2019年逐漸收穫。

在此全球新冠病毒COVID-19疫情爆發的非常時期，永豐餘工紙紙器事業群從大年初二，即緊急商請同仁歸隊，全力投入防疫用品的外盒與外箱生產;消費品事業群則在民生物資大宗的衛生紙上全力配合政策擴大產能，力求與政府共同穩定民心；漿紙事業群也全力支援，以供應臺灣生活用紙的紙漿需求為優先。

永豐餘表示，雖然2020年受全球疫情影響，市場需求及景氣極端不明朗。值此之際，各事業群一如既往地以穩健經營的核心思維，控管風險，全力準備面對可能的風浪。三大造紙事業群將繼續深化創新轉型、提高附加價值，實踐循環經濟理念，擴大製程餘料資源化的投資，促進成本與效益最大化。

永豐餘也將從投資組合最適化的高度，根據轉投資產業之競爭力可持續性、發展性、未來性，適時進行投資組合調整，並保守審慎因應，持續為所有股東帶來長期穩定的投資收益。