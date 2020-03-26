一家5口「症狀不一樣」全中鏢！媽媽3月中「開始咳嗽」　他認：誰都有可能得

5 members of Missouri family test positive for coronavirus.— Shomari Stone (@shomaristone) March 25, 2020
"I did not expect myself to test positive ... but it can happen to anybody," said Ryan Weinhaus, 32. "It's not just elderly individuals.": @janellefiona, @NBCNews.https://t.co/AWohc0cCtw
記者黃心瑀／綜合報導
美國密蘇里州（Missouri）一家五口日前接受新冠肺炎檢測，結果全家人都中鏢，但令人不解的是，同樣一種病毒，但在每個人身上都出現不一樣的症狀；儘管現在仍有家人被隔離治療當中，但這個家庭想告訴大家，「任何人都有可能感染新冠肺炎，不僅僅是老年人」，要大家抱有警戒心。
根據《每日郵報》報導，瑞安（Ryan Weinhaus）跟妻子、爸媽還有一個哥哥，一家五口住在密蘇里州，他的63歲的媽媽珍（Jane Weinhaus）在3月中旬時開始出現咳嗽的症狀，隨著時間的過去，咳嗽的情形並沒有好轉，隨後送醫確診新冠肺炎，馬上被安排住院，並靠著呼吸器度過了幾天才逐漸康復；而他的爸爸麥可（Michael）則是因為無法呼吸，被送進醫院隔離當中。
珍任職的幼兒中心隨後也因為其他老師跟家長染病，而遭到暫時關閉。在珍確診了之後，瑞安的兄弟傑森（Jason）也出現了咳嗽的症狀，但與母親不一樣的是，他還有發燒、疼痛以及呼吸急促的狀況，儘管進過一次急診，但在沒有住院的情況下基本康復，現在仍在檢疫期當中。
報導中指出，現年32歲的瑞安和妻子布列塔尼（Brittanie）也一樣的，分別出現咳嗽、發燒、頭痛和呼吸急促的狀況，而且還會覺得很累，不過兩人都在自我隔離時康復；這對夫妻表示，因為自己還年輕，所以沒想到會被測出陽性以及出現相關症狀，這也代表著，任何人都有可能會中鏢，不僅僅是老年人，同時也希望大家可以遵守命令，待在室內以阻止病毒的傳播。