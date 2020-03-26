一家5口「症狀不一樣」全中鏢！媽媽3月中「開始咳嗽」　他認：誰都有可能得

5 members of Missouri family test positive for coronavirus.

"I did not expect myself to test positive ... but it can happen to anybody," said Ryan Weinhaus, 32. "It's not just elderly individuals.": @janellefiona, @NBCNews.https://t.co/AWohc0cCtw — Shomari Stone (@shomaristone) March 25, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國密蘇里州（Missouri）一家五口日前接受新冠肺炎檢測，結果全家人都中鏢，但令人不解的是，同樣一種病毒，但在每個人身上都出現不一樣的症狀；儘管現在仍有家人被隔離治療當中，但這個家庭想告訴大家，「任何人都有可能感染新冠肺炎，不僅僅是老年人」，要大家抱有警戒心。

根據《每日郵報》報導，瑞安（Ryan Weinhaus）跟妻子、爸媽還有一個哥哥，一家五口住在密蘇里州，他的63歲的媽媽珍（Jane Weinhaus）在3月中旬時開始出現咳嗽的症狀，隨著時間的過去，咳嗽的情形並沒有好轉，隨後送醫確診新冠肺炎，馬上被安排住院，並靠著呼吸器度過了幾天才逐漸康復；而他的爸爸麥可（Michael）則是因為無法呼吸，被送進醫院隔離當中。

珍任職的幼兒中心隨後也因為其他老師跟家長染病，而遭到暫時關閉。在珍確診了之後，瑞安的兄弟傑森（Jason）也出現了咳嗽的症狀，但與母親不一樣的是，他還有發燒、疼痛以及呼吸急促的狀況，儘管進過一次急診，但在沒有住院的情況下基本康復，現在仍在檢疫期當中。

報導中指出，現年32歲的瑞安和妻子布列塔尼（Brittanie）也一樣的，分別出現咳嗽、發燒、頭痛和呼吸急促的狀況，而且還會覺得很累，不過兩人都在自我隔離時康復；這對夫妻表示，因為自己還年輕，所以沒想到會被測出陽性以及出現相關症狀，這也代表著，任何人都有可能會中鏢，不僅僅是老年人，同時也希望大家可以遵守命令，待在室內以阻止病毒的傳播。