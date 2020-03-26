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台指期一度翻黑下跌159點　分析師：反彈力道減弱、明回測機會大

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▲▼台指期3月26日走勢。（圖／記者余弦妙攝）

▲台指期3月26日走勢。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（26）日開盤漲94點，來到9679點，不過早盤受到亞股表現低迷所拖累，一度翻黑走跌來到9,426點，跌159點，所幸出現反彈一路上攻翻紅，終場以9638點作收，上漲53點，與現貨相較，逆價差98.36點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，反彈力道減弱，最快明天就有回測可能，除非全球疫情真的獲得控制，否則再破前低的機會偏大。

請繼續往下閱讀...

廖恩平表示，從這幾天的反彈來看，前期反彈還算強勁，直到今天的反彈力道開始轉弱，但其實從加權指數來看，從原本的低點8523點反彈到今天的9736點，也漲了1200點且在這個過程中並沒有出現大幅度的壓回，且再往上就已經快靠近萬點，雖說萬點並無實質上的意義，但萬點是一個信心層面的意義，因此目前反彈到9700點左右，多方追價的意願就顯得謹慎。

廖恩平也說，現在除了美國之外，韓國也提出無限量QE的措施，但目前來看這個消息並無法刺激到市場行情再往上，整體市場主要導致下跌還是新冠肺炎疫情的影響所致，因此就算目前祭出經濟刺激措施，仍都屬於短期信心面的刺激，因此近期仍有很大機會再度拉回回測。

最後，廖恩平也說，目前多方力道減弱，若情況還不錯的話，拉回探底沒有破前低的話，仍有機會再反彈，但這樣的機會偏小，再度破底的機會仍是較大。
 

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