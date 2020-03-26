滿手現金！新壽現金部位高達7.8%　鎖定高股息股票

▲新光金今日法說，由副董事長李紀珠主持。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

新光金今（26）日舉行法說，其中法人關心，目前新壽的可運用資金高2.8兆元，至去年第4季底的現金部位高達7.8%，較前一年大增5.5個百分點，顯示至去年底止，新光人壽有大部分的資金無法有效運用。新壽表示，現金的調整將會鎖定高股息股票投資。

此外，新光人壽表示，國內、外的股票波動，新壽都是選擇低波動、高股息的電信股票為主，所以股票報酬率受到的影響很小。

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根據新光金去年的稅後純益為166.3億元，年增率為58.7%，每股稅後純益（EPS）1.34元。就資產方面，新光人壽的資本適足率（RBC）跌破250%，為220%；且外匯價格準備金也僅剩下21億元。銀行的資本適足率（BIS）為14.4%、tier1為11.8%，顯見壽險子公司的資本適足率雖然符合法律的規定，但是要符合高標準250%還是有一段距離。

所以新光金辦理增資，擬發行普通股4.2億股、乙種特別股2.22億股，預期籌資要達到130~140億元左右，新光金表示，希望可以留100億元給人壽、30多億元給銀行。新光金表示，如果有增資金額挹注的話，新光人壽的RBC可以增加13個百分點，但是短期之內要達到250%還是有一小段距離。

值得注意的是，至去年底為止，新壽可運用資金達到2.8兆元，光是現金就達到7.8%，較前一年增長5.5個百分點，換算成金額有2100多億元，報酬率僅只有0.8%，法人也好奇，新光金如何調整投資布局，提高收益率。

新光金表示，希望可投資高股息的股票，至於海外固定收益的部分，新壽也希望維持在差不多的比率，至去年底為止大約為61.7%左右。但是因為近期國內外股市震盪，法人也關心，新光人壽股票是否受到嚴重的損失，但新壽表示，由於新光投資大多是低波動、高股息的電信股票等，所以影響不大，但實際數字因為在現增的緘默期，並未揭露。

僅表示，去年新光金金融資產未實現利益還有93億元，大部分是股票的未實現利益；而債券的部分則貢獻較少。