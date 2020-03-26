統一證券兩檔MSCI美股指數ETN　27日掛牌上市

▲ 統一兩檔MSCI美股指數ETN將掛牌上市。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國政府推出各項刺激方案後，美股站回兩萬1千點關卡。統一證券指出，對一般投資人來說，買美股除了需要開複委託，還有匯差時差等成本與麻煩，選股及交易實務也相對陌生；但指數型美股ETN可以解決這些問題。

統一證券金融商品部表示，台灣人愛存股，但除了報酬率，有另一個更重要的因素「波動率」需要評估。若股票要放五年十年，絕對不能風吹草動就暴漲暴跌，抗震穩定才能長久，而是否抗震就要看波動率。

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統一證券推出全台獨家兩檔MSCI美股指數ETN，將於明（27）日掛牌上市，參考價10元。其中，統一MSCI美國低波動N(020015)包含了美國11個產業中的207檔經典股，涵蓋範圍廣，足以分散風險；統一證券表示，該檔ETN成分股除了低波動外亦兼顧成長動能，跟漲抗跌特性明顯，各方指標皆優於大盤，可作為美股存股選擇。

另一檔統一MSCI美國資訊科技N(020016)，則是囊括美國大型與中型資訊科技類股計324檔，包含Apple、Visa、NVIDIA等前十大成分股占比即超過62%，近五年總報酬率更較納斯達克指數多出近39%，可作獲利攻擊型代表。

統一證券表示，以Invesco納斯達克100指數ETF(QQQ)與iShares MSCI台灣ETF(EWT)做比較，近十年QQQ無論是年化波動率或是年化報酬率表現皆比台股出色，其中年化報酬率更大幅超越台股。

證交所提醒，ETN是不保本商品，到期時或到期前投資人可領回的金額，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而低於原始投資本金。投資人在買賣ETN前應詳閱公開說明書，充分瞭解ETN之特色、投資成本費用及風險，並需簽訂風險預告書。為增進投資大眾對新商品的認識，證交所已建置「ETN專區」，方便投資人查詢上市ETN基本資料、新聞及相關法規等資訊。