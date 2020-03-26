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紐約市搶搭「臨時太平間」　還要找冷凍貨櫃車裝屍體

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▲紐約累積確診破3萬，死亡285例。（圖／路透）

▲紐約累積確診破3萬，死亡285例。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

紐約淪為美國疫情重災區，貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）擔心死亡人數短時間內暴增，正積極搭建帳篷、冷凍庫和冷凍貨櫃車當「臨時太平間」裝屍體，且做好隨時驗屍的準備，甚至跟貨櫃公司簽長期合約，一旦實施，將停靠在各個地方。

根據美國媒體報導，紐約市行政長官辦公室發言人表示，他們正處於公共衛生危機中，紐約市已宣佈經進入緊急狀態，而首席法醫辦公室（OCME）也已經擬定了緊急應變計畫，準備面對各種情況。

此外，聯邦緊急事務管理局（Federal Emergency Management Agency）則表示，已收到紐約以及其它州要增加臨時太平間的請求，目前已經在審核中。

據悉，紐約已經跟貨櫃公司簽約，對方將長期提供冷凍卡車或冷凍庫裝屍體，一旦實施，將停靠在各個地方，包括美軍近日所蓋的「野戰醫院」。此外，距離紐約上次建臨時太平間是在911襲擊事件之後。

值得一提的是，美軍預計在紐約向1萬多個旅館、大學宿舍和運動場簽約，並在短時間內接管整棟建築物，設立野戰醫院以提供醫療服務。川普也表示，已經跟紐約州長庫莫密切合作，且將利用前所未有的聯邦資源對抗疫情。

▼紐約州長庫莫。（圖／達志影像／美聯社）

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